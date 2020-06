MAPA Les platges que sí que obriran per la revetlla de Sant Joan

Barcelona va ser la primera ciutat en anunciar que tancaria les platges durant la revetlla de Sant Joan per evitar aglomeracions, i molts altres municipis costaners han seguit els passos de la capital reproduint la mesura, en gran part per evitar rebre una allau de gent que es desplaci des de Barcelona a la recerca de platges obertes.Amb tot, hi ha municipis que ja han confirmat que mantindran obertes les platges. D'altres, com Cadaqués, Roses, Salou o Lloret de Mar, encara no s'han pronunciat oficialment, pel que la llista podria canviar. L'anirem actualitzant. En tot cas, aquestes són les platges que han confirmat que sí que obriran, encara que amb restriccions i, en alguns casos, sense actes organitzats:​​​​​​

