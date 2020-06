Aragonès reivindica Catalunya i Barcelona com destinacions turístiques «segures»

El vicepresident, Pere Aragonès, ha reivindicat Catalunya i Barcelona com destinacions turístiques "segures" davant l'impacte del coronavirus. Aragonès s'ha expressat així en la primera edició del Summit Virtual Barcelona 2020 Tourism&Economy, on també ha defensat la capacitat del sistema sanitari català per donar resposta a situacions de "molta complexitat".Aragonès ha valorat la feina del sector privat per "adaptar-se" a la nova situació i aplicar els protocols de seguretat. A l'acte també hi ha intervingut la ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, que ha defensat una "seguretat de 360º" i ha apostat per un model de turisme més diversificat, tant territorialment com temporalment, basat en la digitalització.Barcelona ja es promociona com a ciutat segura a nivell sanitari i la setmana passada l'Ajuntament va presentar la campanya BCN City Safe per captar turisme. L'objectiu és "oferir confiança i seguretat" als turistes, que a partir de la setmana que ve podran visitar la ciutat sense passar quarantena.​​​​​​

