El testimoni clau del vincle entre l'imam de Ripoll i el CNI amagat al sumari del 17-A

Entre els 13.000 folis de la primera peça del sumari dels atemptats del 17-A del 2017 s'hi amaga un testimoni clau, coneixedor del vincle entre l'imam de Ripoll i els serveis d'intel·ligència espanyols. Es tracta de Soliman Akaychouh, president de la mesquita Youssef de Diegem, a Bèlgica, que segons revela avui Público la Guàrdia Civil i la Fiscalia van passar per alt.Ha estat difícil de trobar, fins i tot, per als advocats de les víctimes que han hagut d'analitzar un ingent sumari d'instrucció que ni tan sols l'esmenta per escrit. De fet, les seves declaracions figuren en un CD que la Guàrdia Civil va lliurar al jutge amb un resum imprès on no hi apareix el nom de Soliman Akaychouh, el testimoni més important de Bèlgica i de qui s'havia demanat una comissió rogatòria internacional.Segons les declaracions d'aquest valuós testimoni, el cervell dels atemptats parlava per telèfon des d'aquest país amb "els serveis secrets espanyols" l'any anterior a la matança de la Rambla, tal i com va confessar-li el mateix És Satty en un moment en què va interrompre una conversa telefònica.Recentment, familiars de les víctimes van demanar que no es donés per acabada la investigació al·legant que els informes forenses no han trobat proves concloents sobre la mort de l'imam de Ripoll Abdelbaki Es-Satty. Fins i tot, alguns testimonis apunten que la furgoneta de l'ideòleg del 17-A va marxar del xalet d'Alcanar poc després de l'explosió en la qual la policia el va donar per mort.Tot plegat, augmenta les moltes incerteses que ja hi ha al voltant de l'organització dels sagnants atemptats que van commocionar Catalunya ara fa tres anys.

