Bargalló evita concretar la xifra de mestres que es contractaran per al curs vinent

Quants mestres s'han de contractar per arrencar el curs? El president de la Generalitat, Quim Torra, va assegurar que n'haurien de ser "milers", si cal, per triplicar la capacitat . La consellera de la Presidència, Meritxell Budó, va situar-los en 9.000. El conseller d'Educació, però, ha evitat concretar-ho aquest dimecres en la sessió de control al Parlament, durant la qual no ha posat cap xifra damunt la taula. "No he anunciat cap nombre concret de contractació de professorat perquè per anunciar-ho cal tenir decisions preses que estem treballant", ha recalcat Bargalló en resposta a Ciutadans.El conseller d'Educació ha apuntat que l'escola serà un "espai segur" i que hi haurà d'haver la "màxima presencialitat" en l'arrencada del curs, per bé que no està clar al 100% si tots els alumnes podran assistir d'entrada a les aules. "Farem el que diguin les autoritats sanitàries", ha defensat el dirigent d'ERC, que ha apuntat que les classes seran el segon espai amb més cura per als infants "després de casa seva".Sonia Sierra, de Cs, ha assenyalat que les discrepàncies en les declaracions dels membres del Govern sobre la capacitat de contractació obeeixen a una "nova ficada de pota" per part de Budó -la portaveu de l'executiu és l'única que ha posat xifra a la contractació de mestres-, i ha aprofitat per criticar el govern espanyol per tenir un pla per obrir les discoteques abans que posar damunt la taula un pla escolar en ferm. "Les famílies estan desateses, hi ha més desassossec que tranquil·litat", ha dit.El Departament d'Educació, dijous passat, va assenyalar que que mantindrà el criteri de prioritzar la presencialitat dels alumnes "als espais educatius" de cara al curs vinent, que ha de començar el 14 de setembre. En aquest sentit, la conselleria va matisar el govern espanyol i insistia que treballa amb el Departament de Salut per conciliar les mesures sanitàries que caldrà adoptar de cara al nou curs en relació a la prevenció, higiene i seguretat dels espais educatius i de l'alumnat, docents i personal educatiu.

