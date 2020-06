Foment del Treball preveu un increment de l'atur fins al 20,8% aquest any

El coronavirus "ha enfonsat l'activitat a una velocitat sense precedents i ha deixat l'economia en un estat d'hivernació". Aquesta és una de les conclusions de l'Informe de Conjuntura del primer trimestre que ha presentat aquest dimecres la patronal Foment del Treball. L'informe assenyala l'impacte enorme sobre l'ocupació, amb un atur que es preveu que passi del 14,1% del 2019 al 20,8% el 2020. És a dir, un augment de més de 6 punts percentuals.El president de la Comissió d'Economia i Fiscalitat de Foment, Valentí Pich, i el secretari general adjunt i director d'Economia, Salvador Guillermo, han exposat l'informe. Pich i Guillermo han fet referència a la necessitat d'afrontar "reformes estructurals i no contrareformes", en al·lusió a possibles canvis en la legislació laboral. Pich ha afirmat que "no és el moment d'ideologies ni d'idees de bombers".La patronal ha reclamat un paquet de mesures fiscals, financeres i monetàries, amb estímuls d'àmplia base i polítiques de liquiditat per evitar una contracció encara més profunda de la demanda. Foment ha insistit en la necessitat d'un pacte institucional entre forces polítiques i agents econòmics i socials.Salvador Guillermo ha dit que ara cal una barreja de polítiques keynesianes -amb més liquiditat per recuperar el teixit productiu- i neoclàssiques per facilitar la productivitat i la solidesa econòmica.Ha defensat l'extensió dels ERTO, la recuperació de les classes presencials a les aules per assolir la nova normalitat l'abans possible i que s'avancin al màxim els avançaments en els pagaments del sector públic, "que ha de corregir situacions de vulnerabilitat i no incrementar-les", en al·lusió al fet que hi ha treballadors que al juny encara no han cobrat les prestacions pels ERTO que els corresponen des del març.Pich i Guillermo han recordat que l'FMI preveu una caiguda del PIB espanyol d'uns 10 punts percentuals, el que implicaria que el creixement passaria del +2,0% del 2019 al -8,0% el 2020. Un impacte negatiu estimat molt superior del de la zona euro (del +1,2% el 2019 al -7,5% el 2020).Segons l'Enquesta de Població Activa (EPA) del primer trimestre de l'any, l'ocupació a l'estat espanyol va baixar en 285.600 persones en relació al trimestre anterior (això sense incloure ERTO), principalment en el sector serveis (275.900 menys) i, en menor mesura, en l'agricultura (amb 9.100 menys) i la construcció (6.200 menys).En la indústria, l'ocupació va augmentar en 5.600 persones. El nombre d'aturats va incrementar-se aquest trimestre en 121.000 persones (un 3,8%) fins a situar-se en 3.313.000, el que deixa la taxa d'atur en el 14,4%.En el cas de Catalunya, l'ocupació es va contraure en 27.000 persones en el primer trimestre de l'any, l'atur va créixer en 5.800 persones (un 1,4%) i la població activa es va reduir en 21.100 persones. La taxa d'atur va incrementar-se fins al 10,7%.L'atur registrat va augmentar el mes de maig un 30,2% interanual a Catalunya (en 112.058 persones) i un 25,3% en el conjunt de l'estat (amb 778.285 persones). D'aquesta manera, el nombre de persones aturades a Catalunya arriba a les 483.149 i a Espanya és de 3.857.776 persones.​​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor