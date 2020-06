L'advocada de Trapero desactiva Pérez de los Cobos i nega la desobediència dels Mossos

Segona part de l'informe final de l'Olga Tubau, advocada del major Josep Lluís Trapero. La lletrada ha negat que els Mossos desobeïssin el 20-S i l'1-O, i ha desactivat el testimoni del coordinador del dispositiu policial del dia del referèndum, Diego Pérez de los Cobos. "No va fer res davant el suposat engany de Trapero", ha dit Tubau. També ha fet referència a l'ordre del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que ordenava impedir el referèndum, i ha remarcat les paraules del secretari judicial del TSJC, que coincideixen amb la declaració de Trapero segons la qual la magistrada Mercedes Armas va demanar "paciència, pau social i contenció" als cossos policials.Sobre el nomenament de Diego Pérez de los Cobos, Tubau ha admès que hi havia "mala relació" amb Trapero. "Trapero ha entonat el mea culpa perquè hauria d'haver actuat d'una altra manera i anar ell a les reunions", ha apuntat, i ha negat que el fet de no acudir a les reunions no es pot qualificar com "desobediència". "Hi hauria hagut desobediència si el fiscal superior li hagués ordenat anar-hi i ell no ho hagués fet, però això no va passar. Que Trapero no tingui dots diplomàtiques no és delicte", ha explicat Tubau.L'advocada també ha negat que Trapero rebutgés la coordinació, sinó que va proposar que es fes una coordinació per les vies habituals. "No es volia desobeir, només va dir que els òrgans habituals eren els que depenien de la junta de seguretat de Catalunya", ha dit. En aquest sentit, ha recordat que els comandaments dels Mossos van fer pública una nota informativa negant -en referència al que s'havia dit des del Govern- que desobeirien les peticions de Fiscalia.Tubau ha dit també que si Pérez de los Cobos tenia "funcions de coordinació", aquesta "coordinació" havia de tenir algun "contingut". L'advocada ha recordat que les declaracions de Pérez de los Cobos i Ferran López són incompatibles, i ha dit que és el que va explicar López el que va passar en les reunions de coordinació prèvies a l'1-O. "Si el coronel Pérez de los Cobos reconeix que López va informar de què farien els Mossos l'1-O, caldria reconèixer que l'error no és del dispositiu dels Mossos sinó del dispositiu conjunt que coordinava Pérez de los Cobos", ha dit.L'advocada ha recordat que el dispositiu de l'1-O era "conjunt" i que el binomi va ser assumit des de la primera reunió de coordinació. "És creïble que el coordinador no demanés explicacions als Mossos per impedir l'1-O? No ho hauria sol·licitat, si no se li hagués explicat?", ha preguntat Tubau. La lletrada ha dit que Pérez de los Cobos desconfiava de Trapero i "percebia" connivència del major amb Puigdemont. Si això era així i no sabia què farien els Mossos l'1-O, ha dit, com és que no va exigir explicacions als comandaments? "Si no va demanar explicacions, això no és coordinar", ha reblat.Tubau s'ha preguntat per què la Fiscalia no ha citat els responsables de la policia i la Guàrdia Civil a Catalunya, presents a les reunions de coordinació. "Potser no eren bons per a la tesi del ministeri públic", ha dit. Ha recordat també que Ferran López va demanar al coordinador seguir la jornada de l'1-O des del CECOR central. "No era un dispositiu trampa. Si haguessin estat tots junts, haurien vist les ordres de cada cos i els missatges que arribaven", ha dit l'advocada. Finalment, el coronel va declinar la invitació, que hauria estat important de cara a la coordinació policial.En el context de l'1-O, el coordinador Pérez de los Cobos -que va dir que hauria destituït Trapero- no va dirigir-se a la Fiscalia, ni al govern espanyol per demanar "auxili" davant "l'engany" dels Mossos. "No va demanar que ningú fes res", ha reblat. En aquest sentit, ha afegit també que si Ferran López era un "traïdor", com apuntava Pérez de los Cobos, no s'entén que després el nomenessin responsable dels Mossos amb el 155. Per tancar aquest bloc, Tubau ha recordat també que Juan Antonio Puigserver -responsable d'Interior durant el 155- va negar cap connivència entre Trapero i Puigdemont.Tubau ha fet referència de l'ordre del TSJC i el moment en què es va notificar la part dispositiva de la interlocutòria. L'advocada ha remarcat la declaració del testimoni del secretari judicial del TSJC, un testimoni inèdit fins ara, que va coincidir amb les paraules de Trapero quan va explicar aquella reunió. "Joaquín Martínez va explicar que la magistrada Armas, després de notificar la part dispositiva de la interlocutòria, va demanar que actuessin amb professionalitat, paciència, contenció i garantint la pau social", ha recordat Tubau, que ha apuntat que la magistrada manifestava una "preocupació" pel que podia passar l'1-O.El mateix testimoni va dir que Trapero havia pres notes del que deia la magistrada, una nota que s'ha aportat a la causa i on hi consten les paraules "contenció, pau social i paciència". "Quan es retreu a Trapero d'escudar-se en un fonament jurídic de la resolució a què no tenia accés, oblidem que hi ha una ordre verbal expressa. La magistrada els va demanar com havia de ser l'actuació policial", ha reblat Tubau.Tubau ha desmuntat la sedició i la desobediència en els fets del 20 de setembre al Departament d'Economia. "Els Mossos no van desobeir ni van incomplir", ha dit l'advocada, recordant la tensió entre Trapero i Jordi Sànchez. Tubau també ha recordat que la pròpia Guàrdia Civil va dir que els Mossos no van impedir cap actuació de la benemèrita. La lletrada ha negat cap connivència entre el major dels Mossos i el Govern. "El major Trapero no va donar cap excusa per complir l'ordre del jutge d'instrucció del jutjat 13", ha recordat Tubau, fent referència a les diligències que consten al judici.L'advocada ha dit que, si el 20-S Trapero hagués fet deixadesa de funcions i no hagués cooperat amb la resta de policies espanyoles, les instruccions posteriors de la Fiscalia per impedir el referèndum no s'haurien dirigit "exclusivament" al majori dels Mossos. "No eren unes ordres qualsevol, eren ordres per impedir el referèndum", ha remarcat l'advocada. En aquest sentit, ha recordat que no es va fer cap retret a Trapero en reunions posteriors a aquell dia, amb presència del fiscal superior de Catalunya.Pel que fa a la BRIMO i ARRO, que la Fiscalia sosté que no van actuar l'1-O, Tubau ha recordat que l'acusació va poder interrogar-los durant el judici i no se'ls va fer cap pregunta sobre el dia del referèndum. "Hauria estat una oportunitat d'or per fer-ho", ha apuntat. L'advocada també ha negat que les ampliatòries que van demanar els Mossos anaven encaminades a ampliar la informació sobre els fets del 20-S, no només a Econòmia sinó també en altres punts on s'havien fet actuacions de la Guàrdia Civil, i ha negat que això pugui merèixer retrets per part de l'acusació.Tubau va començar ahir a presentar el seu informe final i va retreure a la Fiscalia els canvis en l'acusació. Segons l'advocada, això va encaminat a evitar una sentència absolutòria, però va negar que durant la vista oral s'hagi pogut acreditar la sedició i la desobediència. En aquest sentit, va demanar al tribunal que no fes un "copiar i enganxar" de la sentència del Tribunal Suprem, i que jutges els fets d'acord a la prova practicada a l'Audiència Nacional. "Vostès i només vostès són el meu tribunal", va remarcar Tubau.Tubau va recordar que l'ordre del TSJC vinculava els tres cossos policials i "ni junts ni separats" van poder complir l'ordre judicial. "Va ser un fracàs policial, o un fracàs polític del qual s'ha volgut fer responsable els cossos policials", ha dit l'advocada. La defensa de Trapero ha recordat que la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, que també havien d'impedir el referènudm, comencen a investigar Trapero per l'incompliment d'aquesta interlocutòria que ningú va poder complir. "Es vol fer responsable en exclusiva Trapero de no haver impedir l'1-O", ha dit. En aquest sentit, ha acusat els cossos policials espanyols de tenir un "interès directe" en què es condemni Trapero perquè la seva imatge incapaç d'impedir l'1-O quedi "restablerta".

