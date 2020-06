54 anys de presó per a l'entrenador de futbol que va violar menors durant 10 anys al Vallès

El Suprem ha confirmat aquest dimarts la sentència de 54 anys de presó per l'entrenador de Terrassa i Viladecavalls que va abusar de diversos menors d'edat des del 2007 i fins al 2016, quan va ser detingut i va ingressar a presó. Les víctimes eren jugadors dels seus equips de futbol i treballadors a càrrec seu en una discoteca.Segons falla el magistrat, el jove, nascut el 1989, es guanyava la confiança dels agredits fent-los regals, i si no acceptaven ser violats, els amenaçava d'agredir-los i de no fer-los jugar. Les violacions van començar quan l'agressor tenia 18 anys, que ara haurà d'indemnitzar els aleshores menors amb quantitats que oscil·len entre els 1.000 i els 12.000 euros. Segons TV3 , L'ara condemnat defensava la seva innocència i qüestionava els testimonis de les víctimes, però la sala penal ha rebutjat el recurs al·legant que les declaracions de tres de les víctimes van ser "contundents". A més, l'exentrenador defensa que tots estaven "en plena adolescència", ell inclòs, però el Suprem destaca que amb cinc anys de diferència entre violador i víctimes es marquen "ostensibles diferències en la psicologia dels intervinents".Segons les víctimes, els va convertir en els seus preferits, els anomenava "els galàctics" i els convidava a casa seva per jugar a videojocs o veure pel·lícules. Expliquen que els feia massatges a les cames amb l'excusa de l'esport i aleshores aprofitava fent-los tocaments, masturbant-los i fent-los fel·lacions. Si algú s'hi negava, l’acusat els donava un clatellot o els amenaçava de pegar-los o amb deixar-los a la banqueta al següent partit.L'entrenador va ser expulsat de l’equip de futbol després de baixar de categoria i la següent temporada va passar a entrenar un equip de Terrassa, en el qual s’hi va inscriure un dels menors anteriors després que el processat el convencés. En el judici va relatar que va patir abusos en unes 200 ocasions.Susanna Vilaseca, advocada de dues de les tres primeres víctimes, va explicar que els joves se sentien intimidats per l'autoritat del seu entrenador, a qui tenien com a "ídol" i per això els va costar tant denunciar-lo, a més de la "vergonya" que tenien de confessar-ho als seus pares.

