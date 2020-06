​Catalá, única candidata a la presidència del PP de València

El Comitè Organitzador del XIII Congrés del Partit Popular de la ciutat de València s'ha reunit aquest dimarts a la seu de la formació, on s'ha proclamat com a candidata a la presidència del partit a María José Catalá, que ha presentat 600 avals, mentre que Jesús Crespo no ha aconseguit superar el tall dels 45 avals necessaris.Conclòs el procés de verificació dels avals dipositats aquest dilluns, 15 de juny, pels dos precandidats, s'ha constat que Catalá reuneix els requisits de presentació d'almenys 45 avals vàlids, per qual cosa es proclama com a candidata, ha indicat l'organització del congrés en un comunicat.El congrés es farà el proper 10 de juliol.

