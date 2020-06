Ulleres de realitat virtual, l'última novetat per prevenir incendis a Catalunya

Ús de drons per comprovar la xarxaDes del 2012 s'usen drons per comprovar l'estat de la xarxa elèctrica. Les càmeres d'alta resolució permeten captar imatges de les línies, especialment en punts de difícil accés, sense haver d'interrompre el servei als clients. Des de fa dos anys també s'usen per a verificar l'amplada dels corredors i corriols de seguretat que es troben a sota i als costats de la línia elèctrica i que actuen com a tallafocs . Amb aquesta informació s'audita la tala i poda, i també servirien per fer reconeixements aeris del terreny en cas de situacions d'emergència.Per últim, dins els programes de manteniment de les línies elèctriques, Endesa fa inspeccions amb helicòpter, on col·loca càmeres termogràfiques i enregistra vídeos d'alta definició per després analitzar-los en detall. Els vols a tot el país es fan un cop cada tres anys, com a mínim, per revisar els gairebé 100.000 quilòmetres de línies elèctriques aèries d'alta, mitjana i baixa tensió (equivaldria a donar prop de 2,5 voltes al planeta).Les últims revisions ja han permès contrastar fotografies de la mateixa base de dades i detectar si es repeteixen defectes. Amb els raig infrarojos de la càmera de l'helicòpter, s'enregistra el cable i es detecta si hi ha o no algun punt calent (amb una temperatura superior i amb risc de sobreescalfar-se). Poden indicar un mal funcionament del cablejat per un deteriorament prematur a causa d'efectes adversos, com els meteorològics i si es detecta alguna anomalia, automàticament s'activa el mecanisme per a arreglar-lo de forma ràpida. Les revisions termogràfiques es complementen amb revisions oculars aèries a peu de línia, tant a peu com amb un vehicle tot terreny -equipat amb una càmera especial-.Segons López, l'ús combinat d'aquestes tecnologies ha permès, durant els últims anys, reduir de forma dràstica el nombre de punts calents que es detecten a la xarxa elèctrica. “Estem parlant d'un parell, tres o quatre punts calents a l'any que detectem. Hi ha un manteniment que començar a ser molt efectiu”, conclou el responsable de la companyia.