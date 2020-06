L'Estat homenatjarà les víctimes de la pandèmia el 16 de juliol

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat que l'Estat homenatjarà totes les víctimes que han mort durant la pandèmia -més de 27.000, segons les dades oficials- en un acte presidit pel rei el 16 de juliol, data en què també es reconeixerà la tasca de tots els treballadors públics que han estat en la primera línia combatent el coronavirus.Tot just arrencar la darrera sessió de control al Congrés abans que s'aixequi l'estat d'alarma, Sánchez ha defensat que la gestió que ha fet el seu govern de la crisi sanitària ha permès salvar la vida a 450.000 persones i ha evitat la destrucció de milions d'empreses. Amb tot, ha argumentat que cal homenatjar les víctimes en aquest acte a nivell d'Estat en el qual espera que hi participin totes les formacions polítiques i els representants de totes les institucions i administracions públiques. Així doncs, la previsió del govern espanyol és que hi assisteixin també tots els presidents autonòmics.De fet, Sánchez ha anunciat que aquest acte comptarà també amb la presència de dirigents europeus, com ara la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen i els presidents del Consell Europeu i del Parlament Europeu, així com del director de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom.L'anunci ha estat precedit d'una pregunta del líder del PP, Pablo Casado, en la qual ha acusat el govern de Sánchez de ser al "camerino dels germans Marx" perquè compta amb Pablo Iglesias, que busca "trencar el règim del 78", perquè pretén reunir-se amb els independentistes catalans i perquè pacta amb la formació d'Arnaldo Otegi el futur dels treballadors. "Creu vostè que la seva gestió radical ha obert una crisi constituent?", ha deixat anar Casado, que també ha assenyalat el president per "criticar jutges, ocultar 16.000 víctimes i purgar responsables policials que demanen més mascaretes".Sánchez, que ha esquivat entrar en el cos a cos, ha replicat: "Si vostè vol la unitat, aquí està el govern. Si vostè vol la bronca, allà té la ultradreta". Durant la sessió de control, Casado ha avançat que s'oposarà a que s'investigui l'expresident Felipe González al Congrés dels Diputats.​​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor