Ja es poden sol·licitar ajudes de fins a 4.000 euros per comprar un vehicle nou

El pla del govern espanyol de 3.750 milions d'euros per a la recuperació del sector de l'automoció destinarà la major part dels recursos -2.690 milions- en inversions en la cadena de valor de la indústria. Amb tot, també inclou 250 milions per a la renovació del parc públic, infraestructures de recàrrega elèctrica o l'electrificació del transport i un pla d'ajudes de 250 milions per a la renovació de vehicles més sostenibles. Així ho va anunciar Pedro Sánchez aquest dilluns. Pel que fa al pla per renovar vehicles privats ja és efectiu des d'aquest dimarts i destina 230 milions a turismes i vehicles comercials lleugers i 20 milions més a vehicles industrials pesats i autobusos.Es podran beneficiar d'aquests ajudes aquells ciutadans que lliurin un vehicle de més de 10 anys d'antiguitat per a desballestar (en circulació i titularitat pròpia o d'un familiar de primer grau) i que el cotxe nou estigui entre els més eficients del mercat. De fet, la quantia de la subvenció serà més gran com menys emissions tingui el nou cotxe.Els turismes o vehicles comercials lleugers estaran subvencionats amb fins a 4.000 euros per a particulars o autònoms que en comprin un amb etiqueta zero emissions.Els turismes hauran de ser del 45% més eficient de l'oferta amb etiqueta de classificació energètica A o B. Els turismes amb etiqueta ECO del tipus A rebran una subvenció de 1.000 euros i els B de 600. Els cotxes amb etiqueta ambiental C del tipus A tindran una ajuda de 800 euros i els B de 400. Per a pimes, les ajudes van de 3.200 a 350 euros i per a grans empreses de 2.800 a 300.El límit de preu del turisme és de 35.000 euros i les quanties dels ajuts s'incrementaran en 500 euros en cas que el destinatari tingui una renda inferior a 1.500 euros al mes, mobilitat reduïda o aporti un cotxe per al seu desballestament amb una antiguitat de més de 20 anys.​​​​​​

