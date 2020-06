Torra i ERC es reclamen mútuament unitat al Parlament en plena crisi entre socis

El pols entre Junts per Catalunya (JxCat) i ERC dins del Govern s'ha tornat a evidenciar aquest dimecres en la sessió de control al Parlament. El president de la Generalitat, Quim Torra, i el cap de files dels republicans a la cambra catalana, Sergi Sabrià, s'han receptat mútuament "unitat" de cara a la recta final de la legislatura, marcada per la vista al Tribunal Suprem del 17 de setembre en la qual començarà a resoldre's la inhabilitació de Torra i que es pot convertir en el punt de sortida de les eleccions.Sabrià ha demanat pactar els propers passos: "Hem de fixar un camí conjunt". "Ens hem d'asseure per respondre a aquesta intromissió judicial", ha recalcat el president del grup parlamentari d'ERC. El dirigent de JxCat li ha respost que ell es manté allà on es trobava el 17 d'octubre de l'any passat, quan va proposar tornar a exercir l'autodeterminació en el transcurs d'aquesta legislatura. El president ha indicat que la seva estratègia passa per un referèndum, i ha demanat que ERC i la CUP hi facin costat.Jéssica Albiach, cap de files dels comuns al Parlament, ha retret a Torra la divisió al Govern, que en els últims dies s'ha materialitzat a l'entorn dels Mossos d'Esquadra i el suplicatori de Laura Borràs al Congrés dels Diputats. El president s'ha escudat en el fet que l'executiu espanyol també està dividit en qüestions rellevants -és el cas de la comissió d'investigació per la presumpta corrupció al voltant del rei emèrit Joan Carles, que Podem avala però el PSOE frena- per minimitzar les crisis obertes a Palau. "Tenim petites discrepàncies", ha assenyalat el president de la Generalitat.La líder dels comuns ha demanat a Torra que compleixi amb la seva paraula del 29 de gener -quan va anunciar que el país s'encaminava a aprovar els pressupostos i a convocar eleccions-, però el president ha apuntat que les urnes només es posaran quan estigui "encarrilada" la sortida de la crisi econòmica i social derivada del coronavirus. "La batalla important és la dels recursos", ha apuntat el dirigent independentista, en referència a les transferències que han d'arribar del govern espanyol.El president català ha demanat també unitat en la resposta a la intervenció del grup parlamentari de Junts per Catalunya (JxCat), que s'ha referit a l'esforç del personal sanitari durant la pandèmia. Torra ha citat el decàleg de reforma del sistema de salut presentat la setmana passada pels col·lectius professionals. "D'aquests 10 punts hi ha algun grup de la cambra que no hi estigui d'acord?", s'ha preguntat el president. "Tenim un camí per recórrer junts", ha afegit.Torra ha aprofitat la pregunta de Miquel Iceta de com pensa modificar els pressupostos de la Generalitat per destinar més recursos propis a l'educació per tornar a reclamar a l'Estat els 15.000 milions quantificats pel Govern per combatre la crisi sanitària, econòmica i social. Però també ha demanat revertir el dèficit fiscal: "El que nosaltres volem és que se'ns tornin els nostres diners". Iceta ha criticat el president per esquivar les seves responsabilitats i refugiar-se en la queixa a l'Estat. "Depèn del govern de l'Estat, del seu govern. Espero que vostès tinguin en compte els interessos dels ciutadans de Catalunya", li ha respost Torra.El president ha justificat el seu paper a les reunions de presidents autonòmics durant l'estat d'alarma, arran d'una pregunta d'Alejandro Fernández (PP) sobre un millor finançament per a Catalunya. "No hi he anat a fer només una reclamació dels recursos. He aportat sempre propostes constructives", ha expressat el president, tot i que ha subratllat que Pedro Sánchez ha deixat "petites escletxes" a les autonomies per fer aportacions. "Hi ha dos temes importantíssims: la sobirania i recursos", ha reblat Torra.

