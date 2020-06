El regidor del PSC de l'Hospitalet que ha denunciat frau: ﻿«El partit m'ha deixat sol»

"M'han fet sentit culpable de la mala imatge del partit però els qui la malmeten realment són els qui cometen el delicte", ha lamentat aquest dimecres Jaume Graells en una entrevista a Catalunya Ràdio, l'endemà de dimitir com a tinent d'alcalde de l'Hospitalet de Llobregat.Va ser al mes de febrer, tal i com va avançarl, quan Graells va alertar l'alcaldessa, Núria Marín, de les presumptes irregularitats econòmiques al Consell Esportiu, i des de llavors que el partit s'ha limitat a obrir una auditoria que va encarregar a la mateixa direcció de l'ens, ara ja sota sospita policial per frau. "Alguna cosa ja va fallar llavors", ha assenyalat el regidor."M'he sentit sol. Ningú del partit ni tampoc del govern municipal m'ha trucat després de l'operació policial quan el partit fixa mesures per facilitar la detecció de casos de corrupció interna i protegir els qui les denuncien", explica Graells. "Més aviat m'ha semblat que el partit ha mirat cap a una altra banda", ha afegit. Amb tot, Graells no es planteja estripar el carnet del partit. "Em sento més socialista que molts dels qui són dins del partit", assegura.Graells va comunicar ahir a l'alcaldessa, Núria Marín, que renunciava a les responsabilitats a l'executiu local "fins que no s'esclareixin els fets i es depurin responsabilitats". El regidor s'ha mostrat "perplex" després que el PSC anunciés que no apartaria els regidors investigats fins que no s'obri judici oral : "Hem d'esperar que un jutge ens digui si hem fet les coses bé? Més enllà del que determini la justícia el propi partit ha de reaccionar amb celeritat". En tot cas, manté l'acta de regidor, però fora del govern."Considero que hi ha indicis suficients que evidencien l’existència de greus irregularitats que més enllà del que determini la justícia, políticament i èticament resulten inadmissibles. Les evidències són palmàries. I ningú fa res de moment", assegura Graells, que assenyala a dos companys de govern, Cris Plaza i Cristian Alcázar, com a principals responsables de la gestió al Consell Esportiu.Aquests dos regidors, que no van declarar davant la policia perquè volien fer-ho directament en el jutjat, estan investigats per presumptes delictes de desviació de subvencions públiques, malversació, falsedat documental i blanqueig de capitals en la gestió del Consell Esportiu de l'Hospitalet, junt al director del Consell Esportiu, Edu Galí.L'equip de govern havia descartat prendre decisions abans no s'aixequés el secret de sumari, per calibrar la magnitud de les proves i acusacions, tot i que Graells va denunciar l'existència d'una caixa B a l'entitat. El PSC, a nivell nacional, va recordar que el codi ètic obliga a retirar la militància tan sols quan estiguin formalment imputats, després de comparèixer davant del jutge.Al seu torn, ERC, que és el principal partit de l'oposició, ha anunciat aquest dimarts que portarà al ple del juny una proposta perquè l'Ajuntament impulsi una comissió per estudiar els fets i que el consistori es personi com a acusació, en cas de confirmar-se la investigació. El grup reclama a Marín que actuï "amb transparència, permeti estudiar i analitzar la documentació econòmica del Consell Esportiu, i poder fer un seguiment de la causa judicial, l'abast i les possibles responsabilitats que se'n derivin".El portaveu republicà, Antoni Garcia, ha subratllat "l'obligació com a representants públics d'actuar amb la màxima transparència i rigor per defensar els interessos dels veïns i veïnes de l'Hospitalet”. També exigeix a l'equip de govern que "faci un exercici de transparència" i que comparteixi la informació i documentació disponible amb els grups de l’oposició.

