Illa creu que Barcelona i Lleida compleixen les condicions per passar a la fase 3

Aquest dimecres es determinarà si Barcelona i Lleida poden passar demà a la fase 3 de la desescalada, una etapa que duraria només tres dies perquè a partir de diumenge s'aixeca l'estat d'alarma i s'entra ja a la "nova normalitat". El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha assegurat en una entrevista a TV3 que "les primeres indicacions és que es donen les condicions" per assolir la fase 3, tot i que ha puntualitzat que la decisió definitiva es prendrà aquesta tarda en la reunió que es mantindrà amb la conselleria de Salut.Illa ha admès que existeix "preocupació" per com es gestiona la mobilitat per Sant Joan, un dels factors que també influeixen a l'hora de prendre la decisió de canvi de fase. El ministre ha donat per fet que hi haurà rebrots de contagis i, de fet, ha puntualitzat que ja n'hi ha hagut, com ara a Lleida, però ha assegurat que el govern espanyol només reactivaria l'estat d'alarma en cas d'un rebrot "que no pogués ser controlat".En tot cas, ha subratllat que és clau l'actuació "molt ràpida i contundent" en cas de repunts de contagis. "A tot el món hi ha hagut rebrots i sabem que n'hi haurà", ha dit. Per això ha insistit en la necessitat de ser conscients que el virus continua i que cal mantenir la distància de seguretat, les mesures d'higiene i l'ús de la mascareta en els espais públics.Durant l'estiu, en cas que es produeixin rebrots en establiments turístics, Illa ha dit que caldrà aplicar "els protocols" establerts. Amb tot, ha subratllat que a Europa és el territori "on més s'ha controlat l'epidèmia".Illa ha precisat que en el cas de l'estat espanyol es va tenir constància que hi havia transmissió comunitària del virus el 9 de març a la nit i que es van prendre les decisions a partir de la informació que es disposava en cada moment. Ara, ha dit, se sap que les dades d'aleshores tenien un retard de notificació d'entre 8 i 10 dies, amb la qual cosa molt probablement el virus circulava a l'estat espanyol ja al febrer.​​​​​​

