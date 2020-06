VÍDEO Gertrudis i una versió online: la nova campanya de «Mulla't» per combatre l'esclerosi múltiple

El grup musical Gertrudis és l'encarregada de posar veu a la cançó de la 27 edició del Mulla't per l’esclerosi múltiple, presentada conjuntament amb la Fundació Esclerosi Múltiple. La iniciativa tindrà per primera vegada una versió online a causa de la situació d’excepcionalitat pel coronavirus. El Mulla’t 2020 adaptarà el seu format per adequar-se als diferents territoris i poder arribar així a tots els racons de Catalunya. Els municipis on les condicions sanitàries ho permetin podran celebrar el 12 de juliol l'esdeveniment solidari.La peça de Gertrudis arrenca amb el grup tocant sense cap mena d’harmonia. "Com una melodia a la qual li falten moltes notes, la vida de les persones amb esclerosi múltiple (EM) i la del seu entorn més proper es veu alterada pel diagnòstic de la malaltia", explica Xavi Ciurans, cantant de Gertrudis. La campanya convida a la societat a sumar-se a aquesta iniciativa per aconseguir que tant la cançó com la vida de les persones amb esclerosi múltiple millorin. Per això, la Fundació Esclerosi Múltiple, a través del web mullat.cat, ha posat en marxa una campanya per tal d’aconseguir entre tots que la cançó soni millor i recaptar fons per lluitar contra la malaltia.A mesura que augmentin els donatius, es desvetllaran diverses peces amb millores de la cançó per finalment descobrir el videoclip el diumenge 12 de juliol, data en què se celebrarà el Mulla’t 2020. Aquell dia es podrà escoltar la cançó, que és un remix d’un tema de Gertrudis que ha comptat amb la col·laboració de Vic Mirallas. En un comunicat, l'entitat ha explicat que durant els mesos de confinament ha ofert més de 14.000 atencions en línia o telefòniques per atendre les persones que es beneficien dels serveis d’atenció integral que s’ofereixen des de l'entitat."Ara més que mai, necessitem tot el suport per minimitzar els riscos de salut, realitzar tasques d’acompanyament a les persones amb EM i garantir fons per a la investigació. Serveis com l’atenció psicològica, la neurorehabilitació, l’acompanyament o la inserció laboral són fonamentals per millorar la seva qualitat de vida", explica la Rosa Masriera, directora executiva de la Fundació Esclerosi Múltiple.La il·lustradora catalana Mariona Tolosa Sisteré és l'autora de la imatge del Mulla’t, que aquest any inclou elements frescos i estiuencs com plantes marines, fars i una balena. A les piscines participants en la jornada solidària i a través del web de la iniciativa es poden aconseguir samarretes, tovalloles, bidons i altres articles amb els dissenys de l’artista catalana. Els fons recaptats es destinaran a les diverses iniciatives que organitza la Fundació al llarg de l’any per aturar l’impacte de la malaltia.

