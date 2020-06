ERC i Poble Lliure es reuneixen per debatre sobre l'estratègia de l'independentisme

En el marc de les relacions bilaterals per treballar per la unitat estratègica de l’independentisme i per unes polítiques públiques d'esquerra transformadora, aquesta tarda ens hem reunit amb @Esquerra_ERC.#RepúblicaPerTothom pic.twitter.com/hrPMZCxLp6 — Poble Lliure (@Poble_Lliure) June 16, 2020

ERC i Poble Lliure s'han reunit aquest dimarts per explorar si és possible refer una estratègia conjunta de l'independentisme. Fonts coneixedores de la trobada expliquen que la interlocució ha servit per "compartir inquietuds", fer una diagnosi de la situació i exposar els posicionaments de cada formació i treballar per veure si és possible consensuar una fórmula que permeti a l'independentisme "sortir de l'atzucac".A la reunió hi han participat, per part d'ERC, Marta Rovira, Marta Vilalta i Isaac Peraire. Per part de Poble Lliure, hi han participat Guillem Fuster, Arnau Comasi Toni Caserras. El contacte s'ha agendat arran de la voluntat que van expressar els republicans setmanes enrere de mantenir interlocució amb els diferents agents de l'independentisme per intentar apropar posicions.En paral·lel, el Consell per la República prepara una trobada presencial per al juliol en la qual acabarà de perfilar el full de ruta de confrontació amb l'Estat que prepara l'entitat des de fa mesos, tal i com ha avançat. La trobada podria celebrar-se fora de Waterloo. Amb tot, tant ERC com Poble Lliure asseguren que no han tractat sobre aquesta qüestió a la trobada d'aquest dimarts.

