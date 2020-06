La Generalitat demana presó per a tres dels «Nou de Lledoners»

La Generalitat ha demanat penes de presó de 15 mesos per a tres dels nois manifestants investigats per una protesta la matinada de l'1 de febrer del 2019. Els fets van ocórrer quan es traslladaven els presos de l'1-0 a Madrid per a l'inici del judici. La Fiscalia, per la seva part, ha sol·licitat penes d'entre sis i set anys per als nou manifestants.Els advocats de la Generalitat han demanat a les conclusions provisionals 15 mesos de presó per a tres manifestants, ja que tres agents dels Mossos d'Esquadra van patir lesions durant la protesta i els van haver d'assistir mèdicament. Per als altres sis manifestants, els advocats que representen als Mossos no demanaran cap condemna.Els representants dels agents lesionats destaquen que tenen "l'obligació ineludible de garantitzar-los l'assistència jurídica i exercir la seva defensa". Segons ells, tots els treballadors públics que són agredits mentre desenvolupen les seves funcions tenen aquesta garantia. A més, els advocats dels Mossos han assegurat que fins aquest dilluns han intentat negociar amb els advocats dels acusats per arribar a un acord. Aquest permetia que els acusats assumissin una responsabilitat civil d'entre 263 i 456 euros, depenent del tipus de lesió, però la defensa s'hi ha negat.L'advocada d'Alerta Solidària, Eva Pous, que exerceix la defensa, ha criticat que la causa busca "perseguir les movilitzacions populars" i que els escrits de les acusacions no reflecteixen el que va ocórrer durant la protesta. Les conclusions de la Fiscalia acusen de desordres als nou manifestants i a tres d'aquests els atribueix, també, els presumptes delictes de lesions i atemptat als agents de l'autoritat.

