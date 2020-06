La Sagrada Família esgota en cinc hores 38.000 entrades exclusives per als veïns de Barcelona

La Sagrada Família ha esgotat en menys de cinc hores les 37.750 entrades gratuïtes que ha posat a disposició exclusiva del veïnat de Barcelona a través de la seva pàgina web, segons han informat els responsables del complex eclesiàstic.Es tracta del resultat de la iniciativa Hora Barcelona per als mesos de juliol i agost. La mateixa font informa que el proper 3 d’agost es posaran a disposició del públic les entrades per al mes de setembre. L'acció s'emmarca dins del context de la reobertura per fases de la Sagrada Família i la “voluntat de fer un homenatge” a la ciutadania de Barcelona.Els responsables de la Sagrada Família informen que cada mes oferiran al veïnat de Barcelona les entrades per als caps de setmana del mes següent fins a completar l’aforament del mes de desembre.

