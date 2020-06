Pequín tanca la ciutat per un rebrot de coronavirus

Mesures severes a la Xina per combatre un nou rebrot de coronavirus. El govern de Pequín ha decidit tancar la capital, urgint a la població a no sortir en cap cas de la ciutat. La metròpoli, amb més de 21 milions d'habitants, pateix un nou focus del virus que prové d'un dels majors mercats de Pequín.Les autoritats xineses es mostren "molt preocupades" per aquest rebrot i assenyalen que la situació "és molt severa". El govern xinès ha clausurat les escoles un altre cop -una mesura presa durant la primera onada- i comptabilitza 107 casos, com a mínim fins ara, amb el focus d'aquest mercat.La Xina va anunciar dissabte el tancament de Xinfadi, el major mercat majorista de Pequín, pel nou brot de contagis de transmissió local entre treballadors i persones que havien estat a prop. Les autoritats sanitàries han confirmat que els nous casos registrats al país durant el dijous i el divendres han tingut lloc en aquest mercat de la capital xinesa.Tot el personal del mercat s'haurà de sotmetre a una prova per detectar la Covid-19, segons ha informat l'oficina de regulació de mercat i la comissió de Salut de districte Fengtai, en un comunicat. A més, han traslladat que, per garantir el subministrament de productes, s'establiran uns llocs especials per a la venda de verdures i fruites.​​​​​​

