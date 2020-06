Les monges d'un santuari de Balaguer es fan «instagramers»

Les monges clarisses del Santuari del Sant Crist de Balaguer han obert un compte a Instagram. Amb el perfil @clarisasbalaguer , la comunitat pretén mostrar amb fotografies i vídeos els interiors del santuari i l'activitat quotidiana que realitzen.La desena de monges que hi viuen ja van ser notícia durant el confinament per les seves cançons cantades en directe i per megafonia a mode de prec per aturar l'afectació de la pandèmia.

