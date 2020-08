Quantes persones es diuen com tu a l'Estat? Quina edat tenen? Descobreix-ho!

Quanta gent es diu com tu a l'estat espanyol? On viuen? Quina és l'edat mitjana dels que tenen el mateix nom que tu? Aquestes són algunes de les preguntes que et pot respondre l'aplicació creada per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).L'únic que has de fer és escriure el teu nom al buscador i la plataforma et mostrarà quantes persones es diuen com tu, quina és la seva mitjana d'edat i també quina és la freqüència del teu nom als diferents territoris de l'Estat. De fet, si cliques damunt de les diferents demarcacions, podràs veure el percentatge de gent exacte amb qui comparteixes nom.A més a més, l'aplicació també permet fer el mateix, però amb els cognoms. Només has de seleccionar la pestanya "apellido", escriure el teu cognom i t'apareixeran les estadístiques.Què t'ha sortit? Si no t'apareix l'aplicació al final de l'article hi pots accedir a través d' aquest enllaç.

