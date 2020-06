El govern de Colau reactiva la cerca d'un soci privat per fer 4.500 pisos de lloguer assequible

El govern municipal de Barcelona ha reactivat la cerca un soci privat per constituir la societat Habitatge Metròpolis Barcelona i construir 4.500 habitatges de lloguer assequible després que el concurs del mandat passat quedés desert. La regidora d'Habitatge de l'Ajuntament de Barcelona, Lucia Martín, ha justificat la necessitat d'un operador privat per fer "de palanca" per la "reactivació econòmica".L'executiu ha defensat la proposta aquest dimarts en la Comissió de Drets Socials i només ha rebut el suport de Junts per Catalunya. La votació definitiva es produirà al ple municipal del 26 de juny i Barcelona en Comú i PSC necessitaran algun suport més per tirar endavant el concurs públic.A diferència del mandat anterior, el govern municipal vol convertir Habitatge Metròpolis Barcelona en una societat d'economia mixta. Per això ha modificat el plec de condicions "per fer-lo més atractiu que mai", en paraules de Martín.Martín ha explicat que els 4.500 habitatges que volen construir en els propers anys i que han de beneficiar entre 11.000 i 12.000 persones són "un projecte pioner a l'Estat que s'emmiralla en altres projectes de països europeus".L'oposició ha criticat "el fracàs reiterat de cada plec que havia de sortir per buscar un operador privat" durat el mandat anterior que han atribuït a la "desconfiança" creada al sector privat. Diversos grups també han lamentat que el plec no hagi passat per l'aprovació a l'Àrea Metropolitana.

