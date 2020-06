Destapada una estafa piramidal al País Valencià que havia aconseguit robar fins a 10 milions d'euros

La Guàrdia Civil ha desarticulat a Torrevella una organització delictiva que, a través d'un complex entramat mercantil, havia estafat de forma piramidal gairebé 10 milions d'euros en total a unes 250 persones. Fins al moment, s'ha detingut vuit persones i s'ha investigat a altres set com a presumptes autores dels delictes de pertinença a organització criminal, blanqueig de capitals, estafa, falsedat documental i delicte contra la hisenda pública.S'han realitzat set registres en diverses localitats d'Alacant (Torrevieja, Callosa de Segura i Redován) i de Múrcia (Múrcia capital i Sucina). En aquests escorcolls s'han intervingut 192.525 euros, 50.000 d'ells amagats en un carret de nadó a la casa del líder de l'entramat, 34.600 francs suïssos, quatre cotxes d'alta gamma, abundant documentació, efectes electrònics i una màquina de comptar bitllets. També, s'ha procedit al bloqueig de 43 comptes bancaris, 18 d'elles comptes de valors, que sumaven una quantia total de 234.023 euros.L'operació va començar el febrer de 2019 després de la denúncia interposada per una entitat bancària situada a Madrid que s'havia vist perjudicada per aquesta organització delictiva, ja que havien utilitzat el seu nom com a suport per captar nous inversors.

