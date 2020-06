Buiden tot un pantà de Collserola per eliminar un perillós peix procedent de la Xina

Imatge del Paramisgurnus dabryanus Foto: Parc Natural de Collserola

El Parc Natural de Collserola ha començat aquest dilluns el buidatge del pantà de Vallvidrera per eliminar una espècie de peix invasor que posa en "greu perill" l'ecosistema de la zona. El descobriment d'aquesta espècie es remunta a finals de 2018, després d'una actuació de pesca elèctrica d'eliminació d'espècies al·lòctones invasores.El Paramisgurnus dabryanus pot introduir paràsits a les comunitats autòctones d'aigua dolça del Parc i per això s'ha elaborat un pla d'erradicació del peix. La seva detecció és la primera a Catalunya i la segona a Europa després d'haver-se confirmat també la seva presència al sud d'Alemanya. Un animal que prové del sud de la Xina.El pla està impulsat pel Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, que gestiona l'espai; el Departament de Territori i Sostenibilitat; el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació; el Cos d'Agents Rurals, l'Agència Catalana de l'Aigua i l'Ajuntament de Barcelona, amb la col·laboració de diverses entitats.En concret, el pla d'erradicació implicarà el buidatge del pantà durant un període suficient per a l'assecament dels llots, un termini que es podria allargar fins als tres mesos, depenent de les condicions meteorològiques.Per altra banda, també s'ha dissenyat un pla de vigilància per la detecció ràpida de nous alliberaments al medi natural, denúncies als infractors, dissuasió activa i passiva i una campanya de comunicació i sensibilització sobre la problemàtica de les espècies invasores en els ecosistemes. Des del Parc recorden que l'alliberament d'espècies exòtiques als espais naturals constitueix un delicte ecològic.Iniciada l'any 1999, la recuperació del pantà de Vallvidrera tenia un doble objectiu, per una banda, recuperar el patrimoni construït, i per l'altra, la consolidació d'un espai humit, escassos en la serra, per potenciar les espècies d'amfibis, un grup faunístic amenaçat a nivell mundial.L'embassament ha anat patint des de llavors una sèrie d'alliberaments d'espècies invasores, fruit de l'abandonament de peixos d'aquariofília i animals com les tortugues de Florida o altres espècies comercialitzades.

