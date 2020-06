Marlaska diu que les «manipulacions» d'informes a la Guàrdia Civil són «puntuals»

El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, assegura que els casos de "manipulacions" i de "filtracions" d’informes de la Guàrdia Civil són "molt puntuals" i que quan hi ha "aquest tipus de conductes, l'Estat de dret actua". Durant la sessió de control al Senat, Marlaska ha defensat els cossos i forces de seguretat i les ha qualificat "d'absolutament democràtiques"."Hi ha controls interns quan una cosa no funciona bé", ha dit, tot afegint que l’administració es guia sempre pels principis de "legalitat i neutralitat". Marlaska ha respost així a les preguntes de la senadora d’EH Bildu, Idurre Bideguren, que li ha exigit investigar tots els informes de processos judicials susceptibles de contenir "mentides". "Els bascos i els catalans fa anys que ho denunciem", ha dit. El ministre li ha respost que "la neutralitat, la proporcionalitat i l’objectivitat" són els "tres principis" que guien els cossos policials en la seva tasca. Malgrat això ha dit que davant de casos "molt puntuals i anecdòtics" hi ha unes forces de seguretat "democràtiques".En aquest sentit, Marlaska ha afirmat que la manipulació d’un informe o una filtració és "molt greu" però ha insistit que no es tracta de la "tònica general". "Espanya és una de les vint democràcies plenes i tenim un estat de dret que empara les nostres llibertats", ha afegit. A preguntes del PP, Marlaska ha tornat a defensar la seva gestió amb relació a la destitució del coronel Diego Pérez de los Cobos i ha exigit als populars i a Vox que deixin de “patrimonialitzar” els cossos i forces de seguretat de l’Estat. "Nosaltres el que volem és garantir la seva neutralitat, la professionalitat, l'objectivitat i la independència", ha afegit.

