Els Bombers rescaten un submarinista... a bord d'un patí aquàtic

Avui en una cala qualsevol...

A aquest pas vendrem els helicòpters i embarcacions de rescat i prescindirem del GRAE.

Què hi fem en patinet de platja?

Volem explicacions! Improvisar quan fa falta si, però no fem el ridícul. pic.twitter.com/cM26fg1DZc — Bombers Intersindical-CSC (@Bombers_ICSC) June 16, 2020

(1/4) L'avís del rescat ha arribat a les 10.05h a través de la Policia Local, que prèviament havia accedit en patí a la zona, accessible únicament per mar. Una agent s'ha quedat amb el submarinista i el company ha retornat, també amb el patí, a la platja. https://t.co/S8aLgbrWro — Bombers (@bomberscat) June 16, 2020

Els Bombers de la Generalitat han rescatat aquest dimarts un submarinista que s'ha trobat malament durant una immersió a Tossa de Mar. La imatge ha estat difosa per sindicats del cos que han denunciat la manca de recursos per socórrer l'home.Els fets s'han produït a la cala Giverola a les 10 del matí, on els Bombers de Lloret de Mar l'han tret de l'aigua perquè posteriorment el Servei d'Emergències Mèdiques el traslladés a un centre sanitari.Després de les crítiques rebudes per la precarietat del dispositiu, Bombers ha justificat a Twitter que aquesta era només una forma ràpida d'arribar a la zona on es trobava l'home, i que finalment, "ja estabilitzat, ha pogut ser evacuat amb una barca de Bombers fins a la platja".

