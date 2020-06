El Parlament votarà l'abdicació de Felip VI i la reprovació de Sánchez

La comissió d'investigació sobre l'aplicació de l'article 155 de la Constitució al Parlament ha aprovat el dictamen final amb les conclusions després de les diverses sessions i compareixences des de la seva constitució el 6 de novembre del 2018. La comissió ha aprovat les conclusions presentades pels tres grups independentistes (JxCat, ERC i CUP) amb els seus vots. Així, la comissió ha inclòs al dictamen que considera "necessària" l'abdicació de Felip VI i ha proposat que el Parlament reprovi el president del govern espanyol Pedro Sánchez, l'expresident Mariano Rajoy o el mateix monarca. Ara aquest dictamen s'haurà de debatre i aprovar al ple del Parlament.JxCat, ERC i CUP-CC, que han votat en bloc les seves conclusions, han remarcat que malgrat els "matisos" en les diferents anàlisis de cada formació han donat llum verda a tots els textos perquè tenen "l'obligació compartida de defensar-se en bloc davant les agressions del 155", com ha explicat el diputat d'ERC Jordi Orobitg. Carles Riera (CUP), ha posat en valor la "diversitat" de l'independentisme. A més, en aquesta sessió hi ha participat el PPC, que només va assistir a la constitució de la comissió, encara que totes les seves conclusions han estat rebutjades per la resta de grups.Més enllà d'això, ERC ha defensat que "l'única sortida" al conflicte passa per una llei d'amnistia i per un referèndum d'autodeterminació. D'altra banda, ha justificat que demanin l'abdicació de Felip VI perquè "va contribuir a la guerra bruta econòmica i va promoure la confrontació en lloc d'una solució pactada". La CUP, per la seva banda, ha criticat també el Govern català –de JxSí-, a qui ha acusat de tenir alts càrrecs que van "col·laborar i obeir" l'Estat durant la intervenció de l'autonomia, lectura que s'ha acabat incloent a les conclusions avalades per la comissió.La diputada de JxCat Gemma Geis ha reiterat que el 155 va ser "il·legal". A més, ha carregat contra Santi Rodríguez (PPC) pel seu "cinisme", just després que el popular es queixés que no se'ls deixa investigar. Segons Geis, si el PP "volia investigar, haver vingut a la comissió d'investigació". En aquest sentit, li ha recriminat que Mariano Rajoy, de la seva formació, es negués a comparèixer-hi. El diputat del PPC s'havia queixat prèviament que se li estaven "vulnerant drets" perquè no se l'havia informat que la votació es faria per punts separats i no a tot el document en bloc i ha dit que sentia "indefensió" i que als independentistes "els molesta que els expliquin les coses tal com són".Els comuns, per la seva banda, han vist com s'aprovaven algunes de les seves consideracions, com la constatació que la ciutadania de Catalunya s'ha estat mobilitzant de manera pacífica els darrers anys o bé que els presos independentistes estan "injustament empresonats". El diputat dels comuns Marc Parés ha coincidit amb algunes conclusions dels independentistes, tot i que ha lamentat que en alguns casos "expliquen només una part de la història". També ha assenyalat que van ser els partits independentistes qui "van trencar l'ampli consens" de la societat catalana en apostar per la unilateralitat".

