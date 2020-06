La comissió del 155 conclou que l'abdicació de Felip VI és «necessària» i defensa reprovar Sánchez

La comissió d'investigació sobre l'aplicació de l'article 155 de la Constitució al Parlament ha aprovat el dictamen final amb les conclusions després de les diverses sessions i compareixences des de la seva constitució el 6 de novembre del 2018. La comissió ha aprovat les conclusions presentades pels tres grups independentistes (JxCat, ERC i CUP) amb els seus vots.La comissió ha inclòs al dictamen que considera "necessària" l'abdicació de Felip VI i ha proposat que el Parlament reprovi el president del govern espanyol Pedro Sánchez, l'expresident Mariano Rajoy o el mateix monarca.Ara aquest dictamen s'haurà de debatre i aprovar al ple del Parlament. JxCat, ERC i CUP, que han votat en bloc les seves conclusions, han remarcat que malgrat els "matisos" en les diferents anàlisis de cada formació han donat llum verda a tots els textos perquè tenen "l'obligació compartida de defensar-se en bloc davant les agressions del 155", com ha explicat el diputat d'ERC Jordi Orobitg. Carles Riera (CUP), ha posat en valor la "diversitat" de l'independentisme.Catalunya en Comú Podem, per la seva banda, ha vist com s'aprovaven algunes de les seves consideracions, com la constatació que la ciutadania de Catalunya s'ha estat mobilitzant de manera pacífica els darrers anys o bé que els presos independentistes estan "injustament empresonats".A més, en aquesta sessió hi ha participat el PP, que només va assistir a la constitució de la comissió, encara que totes les seves conclusions han estat rebutjades per la resta de grups.

