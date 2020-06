Una quinzena de ferits en un accident de tren a l'estació de Mataró

El @semgencat ha actualitzat la xifra de ferits de l'accident de #Mataro



Segons les darreres informacions consten una quinzena de ferits



Efectius emergències treballant

Prealerta #FERROCAT #protecciocivil https://t.co/jlPb2a36NE — Protecció civil (@emergenciescat) June 16, 2020

Almenys 16 persones que viatjaven en un tren de l'Hospitalet de Llobregat a Mataró han resultat ferides aquest dimarts després que el comboi no hagi frenat a temps durant la maniobra d'estacionament i hagi xocat contra la barrera de final de via. Els ferits són quinze usuaris del tren i el maquinista. Un d'ells ha estat traslladat a l'Hospital de Mataró, tot i que les lesions que ha sofert també són de poc abast, segons informa Renfe.Al comboi hi viatjaven quaranta persones. Els fets han tingut lloc cap a dos quarts de cinc a la via quatre de l'estació de Mataró i segons Renfe no afecten la circulació viària. La companyia ha activat els protocols per a aquest tipus d'incidents i ha avisat Protecció Civil, Bombers i SEM.Diversos usuaris han compartit fotos i vídeos de l'accident a través de les xarxes socials.

