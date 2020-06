L'Agència de la Natura es vota al Parlament amb veus del territori i del sector en contra

Tot just quan acabi la sessió de control al Govern, el Parlament serà aquest dimecres l'escenari del debat i votació de la creació de l'Agència de la Natura, un projecte que ha generat un fort debat al territori i als sectors implicats al llarg de les últimes setmanes. Si no hi ha novetats d'última hora, la cambra catalana validarà l'Agència amb els vots de Junts per Catalunya (JxCat), ERC, el PSC i els comuns. Un cop validat pel Parlament, el nou organisme, que dependrà de la conselleria de Territori i Sostenibilitat, haurà de ser dotat d'uns estatuts en els quals el territori demana més presència.La plataforma en defensa del món rural, per exemple, es va reunir dilluns amb el president de la Generalitat, Quim Torra, per expressar el "malestar" amb la posada en marxa de l'Agència. Una delegació encapçalada per Carlos Isus, president del Consell Comarcal del Pallars Sobirà, va fer saber a Torra que s'havien "menystingut" les propostes d'un sector que és "responsable de la gestió del 60% del territori".Des de la nova plataforma van lamentar que model que es porta a debat i votació al Parlament no preveu "la participació del conjunt d'actors del territori", el que creuen que "accentuarà l'abandonament dels boscos, l'agricultura i els pobles", incrementant així el "desequilibri territorial". A més de Torra i Isus, a la reunió també hi va assistir el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, el director general de Polítiques Ambientals, Ferran Miralles, el president de Certificació Forestal (PEFC), Josep Maria Vila d'Abadal, l'advocat Jordi Salbanyà i l'ambientòleg Martí Boada.No tothom, però, està en contra del nou organisme. La Xarxa per a la Conservació de la Natura (XCN) , per exemple, assegura que la creació de l'Agència és clau per poder tenir "estructures per garantir la gestió efectiva" d'aquests entorns i fer front a la situació d'emergència climàtica actual. Tot i això, el president d'aquesta organització, Marc Vilahur, creu que el nou ens no és "substitutori" d'un departament de Medi Ambient, el qual veu també "prioritari" de cara a poder fixar una "estratègia de país".Des de la Xarxa, a banda, van detallar que prop de 300 organitzacions i més de 2.500 persones donen suport al seu manifest, en el qual demanen reclamen l'aprovació urgent de l'Agència per tal de poder complir amb els objectius ambientals que marquen diferents organismes nacionals i internacionals. L'organització compta amb 150 membres, entre els quals hi ha associacions de conservació de la natura i la biodiversitat, ajuntaments i entitats que representen al sector primari i el món local.

