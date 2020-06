ERC, JxCat, CUP, Bildu i BNG reclamen que es retirin del Congrés fotos i estàtues de Joan Carles I

El mateix dia que el PSOE, PP i Vox han impedit de nou la creació al Congrés d'una comissió d'investigació sobre els presumptes delictes comesos pel rei emèrit Joan Carles, cinc grups han reclamat ara que es retirin totes les fotografies i estàtues del monarca que hi ha a les dependències de la cambra baixa. ERC, JxCat, la CUP, Bildu i el BNG ho han exigit a la mesa sota l'argument que "les conductes corruptes de Joan Carles de Borbó no mereixen reconeixement públic de cap institució democràtica".En el document presentat, recorden que la Fiscalia està investigant els presumptes delictes comesos pel pare de l'actual rei Felip VI i que la Fiscalia suïssa investiga una donació de 100 milions de dòlars del rei d'Aràbia Saudita a Joan Carles I en concepte de comissions per la seva presumpta mediació en el contracte de l'AVE a la Meca.Els cinc grups busquen amb aquesta nova iniciativa posar el PSOE entre l'espasa i la paret. En el cas de la comissió d'investigació al Congrés, PSOE, PP i Vox s'han escudat en l'informe dels lletrats del Congrés dels Diputats que –malgrat que Joan Carles I no és cap d'Estat i els fets a investigar són posteriors a la seva abdicació- no es pot investigar el rei emèrit per les "prerrogatives d'inviolabilitat" que li atorgava l'article 56.3 de la Constitució.Segons l'informe dels lletrats les prerrogatives d'inviolabilitat que la Constitució atribueix al cap d'Estat "són absolutes i engloben la totalitat del període en què s'exerceix la comandància d'Estat". Tot plegat després que la Fiscalia actués en direcció contrària i decidís investigar pel seu compte les suposades irregularitats del rei emèrit en el cobrament de comissions per l'AVE Medina-La Meca a partir del 2014, quan ja no era cap d'Estat.

