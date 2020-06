El president de Seat: «El govern espanyol està anant pel bon camí amb les ajudes al sector»

¡Por fin ha llegado el día! Mañana a partir de las 17:00h, no te pierdas la inauguración institucional de #CASASEAT en la que #SEAT también presentará en primicia mundial sus últimas novedades de movilidad urbana. ¡Te esperamos! 👍https://t.co/EXlYqxwgr3 pic.twitter.com/W4jFQs5mAi — SEAT Prensa (@SEATprensa_ES) June 15, 2020

"El govern espanyol està anant pel bon camí". Així s'ha expressat aquest dimarts el president en funcions de Seat, Carsten Isensee, sobre les ajudes de la Moncloa al sector automobilístic. Ho ha fet en el marc de la presentació de la Casa Seat, un nou espai de la companyia ubicat al centre de Barcelona.Segons Isensee, l'executiu de Pedro Sánchez està sabent reconèixer el "paper clau" del sector a l'Estat i ha recordat que Seat "ha lidiat amb situacions més complicades". Sobre la ciutat, el directiu de la companyia ha assegurat que la capital catalana és una "inspiració".Des d'aquest dimarts que, oficialment, la cantonada del Passeig de Gràcia i l'Avinguda Diagonal ja té nom propi, i és el de la Casa Seat. "Aquesta cantonada és la confluència entre la mobilitat de la Diagonal i l'arquitectura i cultura que representa el Passeig de Gràcia", ha explicat el director de la Casa Seat, Gabriele Palma.Casa Seat és un edifici de quatre plantes que vol ser un "punt de trobada" entre la tecnologia i la cultura. Palma l'ha descrit com "la base per poder dibuixar tot el que vindrà gràcies a la participació ciutadana". I és que Casa Seat neix amb l'objectiu de reconnectar la marca amb la ciutat de Barcelona, un lloc d'experiències inspirades amb els valors de la ciutat. "La Casa Seat és la casa de tots", ha dit Palma fent referència a que l'espai està obert al públic en general, no només als interessats en el sector del motor.La vicepresidenta quarta del govern espanyol i ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, molt optimista amb la inauguració de l'espai, ha remarcat que "Espanya és un dels millors llocs del món per a aquestes transformacions". Referint-se a l'oferta de productes de Seat, una combinació entre vehicles elèctrics i híbrids amb models tradicionals adaptats per reduir les emissions, Ribera ha agraït la tasca que la companyia està fent."És en les aliances on heu de situar el Govern de Catalunya en aquesta nova era que ve plena de reptes, però també d'oportunitats", ha demanat la consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, a Seat. Chacón també ha donat les gràcies a la companyia per la implicació i proactivitat que ha demostrat durant els darrers mesos amb el projecte dels respiradors.L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, s'ha mostrat col·laborativa i ha remarcat que "Barcelona és la millor ciutat perquè ja ha pres una decisió: volem liderar la mobilitat sostenible del futur, i ho hem fet amb Seat". Des de la seva creació, han estat setanta anys de relació entre Seat i la ciutat de Barcelona i Colau ha celebrat la inauguració de Casa Seat al·legant que la ciutat "està disposada a donar-ho tot per recuperar el futur".Però la inauguració de la Casa Seat no ho ha sigut tot, la companyia ha presentat Seat MÓ, una nova marca que representa el compromís amb la ciutat de Barcelona i que vol fer la mobilitat individual accessible a tothom. Lucas Casasnovas, responsable de mobilitat urbana de Seat, ha comunicat aquesta novetat que presenten com una oferta de mobilitat dirigida a la gent jove, que molt sovint té problemes per accedir a un vehicle propi.La Casa Seat de Barcelona es converteix en el centre tècnic de la companyia i, gràcies al Concept Lab que hi han instal·lat, l'espai té la funció de cocrear la mobilitat del futur amb un equip de disseny rotatiu. Seat MÓ, per tant, és el primer dels projectes que la Casa Seat alberga i veu nàixer. Un projecte basat amb la micromobilitat i que se sustenta sobre tres eixos: el producte, els partners i una plataforma de mobilitat compartida que properament veurà la llum.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor