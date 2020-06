El Parlament insta Pujol a tornar 885.000 euros defraudats a Hisenda

El Parlament ha aprovat per unanimitat declarar la conveniència i la necessitat que l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol "regularitzi de manera immediata i voluntària les quantitats pendents amb la Hisenda Tributària que hauria defraudat fiscalment". La Comissió d'Afers Institucionals (CAI) ha validat la proposta de Ciutadans (Cs), que reclama a Pujol 885.000 euros pels recursos no declarats a l'Estat dels comptes familiars a Andorra.La proposta de resolució que ha presentat la formació taronja també "condemna les conductes il·legals i corruptes, en especial per part de persones que han ostentat importants responsabilitats polítiques com Jordi Pujol". La iniciativa declara la necessitat que el president del Parlament, Roger Torrent, remeti la resolució aprovada a l'expresident per notificar-li el seu contingut.El segon punt del text s'ha aprovat amb els vots a favor de tots els grups menys el de Junts per Catalunya (JxCat), que hi ha votat en contra. En concret, en aquest punt el Parlament insta el Govern a prendre les mesures necessàries en transparència per exigir a tots els expresidents que presentin i publiquin les seves declaracions de béns i activitats a l'inici i al final de cada legislatura.El diputat de Cs Dimas Gragera ha defensat que la proposta de resolució del seu grup "mesura la dignitat" del Parlament i com la cambra tracta els corruptes i defraudadors. "Considerem com a representants públics que el silenci no pot ser la resposta. No és just que callem mentre la resta de catalans han de tributar. No seria just que el Parlament no reaccionés a l'altura d'aquest frau fiscal", ha afegit.Tot i votar a favor de part de la proposta de resolució, el diputat de JxCat Marc Solsona ha defensat que el Parlament ha fet tot el que podia en seu parlamentària sobre el cas Pujol, en referència a la comissió d'investigació sobre el frau fiscal. Així mateix, Solsona ha dit que el seu grup no comparteix la "intencionalitat amagada" darrere de la iniciativa que, segons el diputat, és "d'assenyalar". El diputat de JxCat i portaveu del PDECat ha conclòs que la comissió no es pot convertir en un òrgan "parajudicial".El diputat d'ERC Josep Rodríguez ha defensat que al Parlament "no li cauen els anells" per qüestionar expresidents i s'ha mostrat convençut que una proposta d'aquestes característiques no tiraria endavant al Congrés. De fet, s'ha referit directament a les informacions que vinculen l'expresident del govern espanyol Felipe González amb els GAL i ha posat en dubte que la cambra baixa espanyola ho investigui algun dia.La diputada dels comuns Conchi Abellán ha defensat que els delictes d'evasió fiscal no haurien de prescriure i ha afegit que el seu grup sempre vota favorablement a les propostes que fiscalitzen la corrupció.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor