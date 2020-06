Troben el primer medicament contra el coronavirus que podria salvar milers de vides

WATCH: Delighted to announce the first successful clinical trial for a life-saving #coronavirus treatment- reducing mortality by up to a third & further protecting our NHS



This global first exemplifies the power of science- huge thanks to the team, @oxforduni & Jonathan Van-Tam pic.twitter.com/654oPIsT8t — Matt Hancock (@MattHancock) June 16, 2020

La Universitat d'Oxford ha trobat un medicament capaç de reduir considerablement la mortalitat dels pacients més greus de coronavirus. Es tracta de la dexametasona, un esteroide força conegut, de baix preu i disponible a gairebé tot el món. Aquesta és la principal conclusió que s'extreu dels darrers resultats de l' assaig clínic per trobar una cura a la Covid-19 que està fent el departament de malalties infeccioses de la prestigiosa universitat del Regne Unit.Segons la investigació, el fàrmac pot evitar, segons Oxford, una de cada vuit morts entre els pacients més greus i salvaria una vida de cada 25 entre aquells que reben oxigen. El fàrmac forma part d'un enorme estudi que inclou més d'11.000 pacients de coronavirus i podria haver evitat la mort d'uns 5.000 pacients en estat greu al Regne Unit.L'estudi, però, no especifica en cap cas que el tractament amb dexametasona generi cap benefici als pacients lleus o als asimptomàtics de coronavirus. L'equip d'investigació britànic conclou, això sí, que un seguit de baixes dosis de dexametasona suposa un avançament molt important en la lluita contra la Covid-19.El secretari de Salut del govern britànic ha assegurat que, a partir dels resultats d'Oxford, l'executiu de Boris Johnson començarà a implementar immediatament aquest fàrmac en els pacients de coronavirus.És un fàrmac de la família dels corticoesteroides que gaudeix d'efectes antiinflamatoris, fet servir com a resposta a al·lèrgies i malalties que afecten la immunitat del cos. Va ser descoberta el 1957 i l'Organització Mundial de la Salut el considera un medicament "essencial" en tot sistema de salut de primer nivell al món. L'efectivitat de la dexametasona és de 20 a 30 vegades superior a la hidrocortisona, una de les hormones corticoides més comercialitzades a les farmàcies.El fàrmac també s'utilitza en tractaments de quimioteràpia per a malalts de càncer, per a ajudar al sistema immunològic del pacient i a intentar contrarestar els efectes secundaris. La dexametasona està contraindicada per pacients d'hipertensió severa, una de les malalties que agreugen més els símptomes i inconvenients de patir el coronavirus. És el primer fàrmac plenament efectiu en pacients de la Covid-19 per evitar la mort del pacient, un fet que no significa que sigui funcional per a tots els contagiats pel coronavirus.​​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor