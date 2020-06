«Vam venir a Lleida perquè ens van prometre que hi havia feina, però ens van enganyar»

Desenes d'immigrants, al Barri Antic de Lleida Foto: Som Veïns

Dormen al carrer perquè no han trobat feina al camp. És la realitat de desenes d'immigrants que fa setmanes que van arribar a Lleida amb l'esperança de trobar un lloc de treball com a temporers i que no han trobat possibilitats perquè no tenen la situació legal regularitzada. La majoria d'ells passen el dia pels carrers i les nits dormint entre robes, motxilles i cartrons en una imatge que s'ha fet habitual a la ciutat de Lleida en els darrers anys quan arriba el mes de juny.La crisi per la pandèmia del coronavirus no ha aturat l'arribada d'aquestes persones, que asseguren aque han fet el viatge "enganyats", perquè creien que hi hauria feina per a ells recollint fruita."Vam comprar un bitllet de tren i vam arribar aquí fa dues setmanes des d'Andalusia, però no podem treballar perquè no tenim papers", assegura un jove, que admet que ningú els hi va privar la mobilitat malgrat l'estat d'alarma que impedia els desplaçaments entre comunitats.Molts dels nois que pernocten al carrer Cavallers o a la plaça de l'Ereta s'intenten buscar la vida a través de les oficines de treball temporal, i alguns que tenen la situació en regla ho aconsegueixen, encara que han de continuar dormint al ras perquè no tenen garantit un allotjament.Aquesta situació està en via de solució gràcies al futbolista Keita Baldé, que conjuntament amb la Paeria ha contractat 80 places d'hotel per acabar amb les imatges d'immigrants dormint al carrer. Tots ells també tenen la possibilitat d'anar al pavelló dels Camps Elisis habilitat pel consistori, però aquesta opció no és del tot ben rebuda per alguns dels joves, que expliquen que només utilitzen les instal·lacions municipals per dutxar-se i rentar la roba.El sector fructícola reconeix i agraeix la contribució que han tingut tots els col·lectius vinguts de fora en el creixement econòmic, però demana que no s'anomeni "temporers de la fruita" a un col·lectiu que no pertany a aquest sector.Els immigrants ho volen ser, però la seva situació els hi impedeix.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor