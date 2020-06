Demanen presó per una dona de 77 anys per apropiar-se de 42.200 € de la seva tieta incapacitada

La Fiscalia demana dos anys i mig de presó per a una dona de Tarragona acusada d'apropiar-se de 42.200 euros de la seva tieta incapacitada. La dona la van nomenar tutora de la víctima el febrer del 2017 i, segons el ministeri públic, entre el juliol d'aquell any i el febrer del 2019 va extreure 45.500 euros de dos comptes bancaris de la tieta.D'aquest import només en va poder justificar 3.400 euros en concepte de despeses d'advocat, segons relata l'acusació, però no va demostrar què en va fer de la resta. Per aquest motiu, la dona, que té 77 anys, s'haurà d'asseure properament a la banqueta dels jutjats penals de Tarragona acusada d'un suposat delicte d'apropiació indeguda.