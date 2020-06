Buch nega que escollís d'assessor un agent dels Mossos perquè fes d'escorta de Puigdemont

El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha negat que escollís d'assessor a un agent dels Mossos d'Esquadra perquè fes d'escorta de Puigdemont. Segons fonts judicials, Buch ha indicat davant la jutgessa que va decantar-se per tenir aquest agent com a càrrec de confiança perquè els seus assessors li van assegurar que tenia un perfil tècnic, experiència i coneixement del cos policial.També ha manifestat que no tenia coneixement d'altres activitats de l'agent, ni prèvies ni les posteriors relacionades amb l'expresident Carles Puigdemont. La declaració de Buch com a investigat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha durat tres hores. Dijous està previst que declari el sergent Lluís Escolà.La declaració del conseller ha durat tres hores perquè ha decidit respondre a totes les parts i ha detallat el context de cadascun dels treballs de l'agent. Buch ha justificat la brevetat dels informes perquè només havien de ser resums que l'ajudessin a tenir una idea bàsica de les qüestions relacionades amb el cos.El tribunal va admetre a tràmit la querella presentada per la fiscalia, que va actuar a instàncies de Cs, pels delictes de prevaricació i malversació de fons públics. La magistrada instructora, Mercedes Armas, no imposa fiança i estableix com a policia judicial en aquest cas la Comissaria General d'investigació criminal dels Mossos.Escolà va ser nomenat assessor en matèria de seguretat el juliol del 2018, però va deixar el càrrec a petició pròpia el març del 2019. Abans, durant i després d'aquest període, la fiscalia veu acreditat que ha estat fent d'escorta de l'expresident tot i que estava en situació de "cerca i captura". El mateix dia que es va presentar la querella, el novembre passat, Buch va assegurar que "en cap cas" va nomenar un assessor per fer d'escorta de Puigdemont. "No està ni entre les meves competències ni en la meva voluntat", va assegurar.El TSJC considera que el relat de la Fiscalia conté els "indicis suficients" per admetre a tràmit la querella per prevaricació i malversació de fons públics i investigar els fets. A més, no descarta que la investigació es pugui estendre a més persones si durant la instrucció es considerés que haguessin "assessorat" Buch i Escolà en qualitat de "còmplices, cooperadors o encobridors dels fets".El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha arribat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) minuts abans de les deu del matí acompanyat per la seva dona; el secretari d'Interior, Brauli Duart, i el portaveu de JxCat al Parlament, Eduard Pujol. Les declaracions de Buch i Escolà s'havien de fer a finals de març, però es van ajornar a causa de l'estat d'alarma. Està previst que el sergent dels Mossos d'Esquadra Lluís Escolà declari aquest dijous.

