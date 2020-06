Budó reitera davant d'ERC que el calendari electoral és a les mans de Torra

La vista sobre la inhabilitació de Quim Torra programada pel 17 de setembre al Tribunal Suprem ha fet rebrotar -de nou- el debat electoral a Catalunya, fins al punt que existeix el convenciment dins d'amplis sectors tant del Govern com de l'independentisme que els comicis se celebraran cap a finals d'any. Malgrat això, i davant les peticions d'ERC de posar-se d'acord en el calendari electoral, la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, insisteix que només correspon a Torra posar data als comicis."No parlaré dels posicionaments dels partits, no faré valoracions del que demanen les formacions polítiques. Ho ha dit el mateix president: encara ens trobem en aquesta crisi sanitària. Aquesta reflexió l'han traslladat tots els membres del Govern. Estem centrats en la crisi sanitària, que ens està colpejant, i estem treballant per reestructurar el pressupost i donar sortides per a la ciutadania. Quan haguem de parlar d'eleccions, li correspon al president abordar el calendari electoral", ha ressaltat Budó.Preguntada sobre la taula de diàleg, que encara no té data però que el vicepresident Pere Aragonès reclama que es reuneixi abans del 15 de juliol , la consellera ha defensat que les converses es reprenguin, però també ha indicat que calen "garanties" per tal que la negociació "fructifiqui" i tingui una "validesa final"."Continuem pensant que només hi pot haver una solució dialogada amb Catalunya", ha assegurat pràcticament al mateix temps des de Madrid la portaveu de l'executiu espanyol, María Jesús Montero, que ha precisat que la voluntat del seu govern és complir amb els compromisos adquirits amb els diferents grups de la investidura un cop se superi l'estadi d'emergència sanitària. Precisament, aquesta tarda el Congrés vota una moció del PP en la qual es reclama que es dinamiti la taula de diàleg.

