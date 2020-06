La Moncloa s'escuda en l'informe dels lletrats del Congrés per esquivar la investigació a la Casa Reial

Missatge de neutralitat de la Moncloa sobre la investigació de la Casa Reial després que PSOE, PP i Vox hagin impedit que es posi en marxa una comissió al Congrés . La ministra portaveu, María Jesús Montero, ha transmès el "respecte" i la "col·laboració" de l'executiu amb la justícia -la Fiscalia del Tribunal Suprem investiga les operacions opaques de Joan Carles I-, però s'ha escudat en l'informe dels lletrats de la cambra baixa per evitar posicionar-se sobre la conveniència d'una comissió sobre la corrupció de la monarquia. "S'han de respectar les condicions de legalitat", ha exposat Montero.PSOE, PP i Vox han sumat els seus vots a la mesa del Congrés per rebutjar les dues peticions de creació d'una comissió d'investigació sobre el rei emèrit. Només Podem –autor d'una de les dues propostes- ha votat a favor de les iniciatives, que venien també signades per ERC, JxCAT, PNB, Bildu, Mas País, Compromís i BNG.PSOE, PP i Vox s'han escudat en l'informe dels lletrats del Congrés dels Diputats que –malgrat que Joan Carles I no és cap d'Estat i els fets a investigar són posteriors a la seva abdicació- no es pot investigar el rei emèrit per les "prerrogatives d'inviolabilitat" que li atorgava l'article 56.3 de la Constitució.Segons l'informe dels lletrats, les prerrogatives d'inviolabilitat que la Constitució atribueix al cap d'Estat "són absolutes i engloben la totalitat del període en què s'exerceix la comandància d'Estat". Tot plegat després que la Fiscalia actués en direcció contrària i decidís investigar pel seu compte les suposades irregularitats del rei emèrit en el cobrament de comissions per l'AVE Medina-La Meca a partir del 2014, quan ja havia abdicat.Tant el portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, com el diputat de Podem i secretari primer de la mesa, Gerardo Pisarello, han advertit aquest dimarts que les seves formacions no desistiran de reclamar la creació d'una comissió d'investigació. Tots dos han apel·lat al PSOE, que amb el seu 'no' ha tombat les propostes. "Al PSOE cada cop li costa més frenar aquest tipus d'investigacions", ha afirmat Rufián.Pisarello també ha advertit que no hi ha "arguments jurídics" que justifiquin que el Congrés no pugui investigar "les greus actuacions" de Joan Carles de Borbó. Aquesta decisió, segons Pisarello, és "un error" que no es resoldrà "allunyant l'excap d'Estat a la República Dominicana".

