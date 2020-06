El Port de Barcelona reclama a l'Ajuntament que autoritzi el projecte de l'Hermitage

El Port de Barcelona ha presentat al·legacions a la decisió de l'Ajuntament de vetar el projecte del museu Hermitage al front marítim, concretament a la nova bocana del port. La presidenta del Port de Barcelona, Mercè Conesa, considera que és un projecte cultural "d’extrema importància en aquests moments per a Barcelona". En les al·legacions, apunta que suposaria atraure una inversió privada d’uns 50 milions d'euros i generaria 377 nous llocs de treball, segons un estudi de l’Institut Municipal de Cultura.En una carta a l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, Conesa considera que no es pot descartar "un projecte de la importància de l’Hermitage, que manté el seu compromís d’inversió i de desenvolupar un projecte cultural i social enriquidor per a la ciutat i generador de llocs de treball”.La presidenta del Port de Barcelona assenyala que “la implantació d'un projecte d'aquestes característiques, sota el conveni que Ajuntament i Port acordessin, podria ser una molt bona oportunitat per avançar en la reflexió estratègica de tot l’espai Port-Ciutat i consensuar noves inversions en la línia del Pla Litoral que l’Ajuntament de Barcelona va aprovar”.L'Ajuntament va anunciar al gener que no autoritzaria el projecte de l'Hermitage al port , amb l'argument que el museu no presentava els requisits mínims en matèria d'urbanisme, mobilitat, sostenibilitat econòmica i cultura.

