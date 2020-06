Torra convida el País Valencià i les Balears a comunicar-se en català davant del veto del Suprem

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha enviat aquest dimarts una carta als seus homòlegs de les Illes Balears -Francina Armengol- i del País Valencià -Ximo Puig- per tal de convidar-los a continuar fent servir el català en les comunicacions que mantinguin els tres territoris malgrat la sentència del Tribunal Suprem que ho impedeix "Trobo que és una ofens ainadmissible i una discrimació que l'any 2020, en ple segle XXI, no es pot tolerar. Sabem que no és un fet extraordinari, si ens fixem en la història de discriminacions i prohibicions a què ha estat sotmesa la llengua catalana, però no podem acceptar aquesta decisió uniformitzadora", reflexiona Torra en la missiva.El president, en aquest punt, convida Armengol i Puig a continuar fent servir el català en les comunicacions mútues. "És el millor favor que podem fer a una llengua que té les dificultats pròpies d'una llengua minoritzada", sosté Torra. "Em poso a la vostra disposició per concretar qualsevol forma de col·laboració", apunta el dirigent de Junts per Catalunya (JxCat), també en el marc de la crisi sanitària.El Suprem va tombar part del decret de la Generalitat valenciana que regula els usos institucionals i administratius de les llengües oficials, i que establia que les comunicacions amb Catalunya s'havien de fer només en català. Fixava que, si es tracta de comunicacions amb comunitats "pertanyents al mateix àmbit lingüístic que el valencià", en aquest cas "només es redactaran en aquesta llengua".La traducció al castellà es faria si es demanés. El Suprem rebutja els recursos de Generalitat valenciana i d'un sindicat contra una sentència del Tribunal Superior de Justícia del País Valencià que ja anul·lava aquest precepte, a més d'altres. L'alt tribunal argumenta que això és competència de l'Estat i que també cal fer la traducció al castellà.En dues sentències, el Suprem constata que és l'Estat, segons la Constitució, qui té la competència exclusiva per regular el procediment administratiu comú, en particular de la llengua en el cas de documents elaborats en una llengua cooficial en l'àmbit d'una comunitat autònoma que hagin de provocar efectes fora de l'àmbit territorial de la mateixa.

Carta del president Torra a la presidenta de les Illes Balears i el president de la Generalitat Valenciana by naciodigital on Scribd

