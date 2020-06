Junqueras no podrà exercir cap càrrec públic fins al juliol de 2031

El Tribunal Suprem ha notificat aquest dimarts la liquidació de la condemna d'Oriol Junqueras i ha aclarit que la pena de presó acabarà el 29 d'octubre de 2030 i la pena d'inhabilitació el 5 de juliol de 2031. Els sis magistrats que van jutjar els presos polítics apunten que la inhabilitació absoluta suposa a més la privació definitiva de tots els honors i càrrecs públics, encara que siguin electius, i la incapacitat per obtenir-ne de nous mentre duri la condemna. D'aquesta manera, doncs, Junqueras no podrà tenir cap càrrec públic fins d'aquí onze anys.El líder d'ERC va ser condemnat per un delicte de sedició i un de malversació per la participació en el procés independentista. Des del Suprem afegeixen que, després de traslladar la liquidació de la pena a la Fiscalia i a la defensa, les parts no han impulsat cap impugnació. Els 13 anys de presó i inhabilitació no acaben el mateix any perquè la pena d'inhabilitació va quedar suspesa fins el febrer de 2020 per un recurs que quedava pendent de resoldre. El Suprem va ordenar activar la pena d'inhabilitació després de rebutjar que Junqueras pogués fer efectiva la seva condició d'eurodiputat, desobeint així el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), que en va reconèixer la immunitat.Fins ara, l'exvicepresident només ha pogut sortir de la presó per prendre possessió de l'acta de diputat al Congrés i, més tard, per anar a treballar gràcies a l'article 100.2 del reglament penitenciari. No serà fins al gener de l'any vinent, un cop complerta una quarta part de la pena de presó, quan podrà començar a accedir a permisos.​​​​​​

