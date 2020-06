La Generalitat serà «inflexible» contra els atacs a joves migrants a Premià de Mar

Els fets de diumenge al vespre a Premià de Mar, quan un grup de persones va acostar-se a un pis en el qual resideixen joves immigrants per atacar-los, han generat un fort debat en les últimes hores. El Govern ha volgut assegurar públicament que serà "inflexible" davant d'aquestes "actituds i actuacions". "És inacceptable que algú pretengui actuar pel seu propi compte", ha assenyalat la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, en la roda de premsa posterior a la reunió del consell executiu d'aquest dimarts,Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes en relació amb l'atac a un habitatge ocupat per joves immigrants a Premià de Mar. Els detinguts tenen 32 anys, són de nacionalitat espanyola i veïns de Premià i Mataró. Se'ls acusa de delictes d'atemptats, resistència i desobediència a agents de l'autoritat, desordres públics, danys, lesions i un delicte d'odi i discriminació.La policia catalana va obrir ahir una investigació que va permetre identificar i detenir dos dels presumptes autors dels incidents. Les pesquises continuen obertes i no es descarten noves detencions. Els fets van succeir la nit del passat diumenge quan un grup de veïns es va concentrar davant un pis a la plaça del Doctor Ferran de Premià amb la intenció de fer fora un grup de joves que havia ocupat el pis. Un grup de veïns va accedir a l'interior del pis i va produir danys a l'immoble i lesions lleus a un dels ocupants.

