El govern espanyol confirma que encara no s'ha fixat data per a la taula de diàleg amb Catalunya

Que la taula de diàleg sobre el conflicte amb Catalunya es reuneixi de nou abans del 15 de juliol . Aquesta és la reclamació que va fer aquest dilluns el vicepresident del Govern i coordinador nacional d'ERC, Pere Aragonès. La Moncloa ha respost que el president Pedro Sánchez ha refermat el seu compromís de reprendre-la al juliol, però ha confirmat que no està fixada ni data, ni hora ni lloc."Continuem pensant que només hi pot haver una solució dialogada amb Catalunya", ha assegurat la portaveu de l'executiu espanyol, María Jesús Montero, que ha precisat que la voluntat del seu govern és complir amb els compromisos adquirits amb els diferents grups de la investidura un cop se superi l'estadi d'emergència sanitària. Precisament, aquesta tarda el Congrés vota una moció del PP en la qual es reclama que es dinamiti la taula de diàleg.Montero ha argumentat que fins ara han estat concentrats "amb els cinc sentits" en la lluita contra la pandèmia, tot i que ha subratllat que el diàleg amb el Govern de la Generalitat ha estat constant per part dels diferents ministeris.El govern espanyol, però, ha insistit que la seva vocació és continuar jugant a la geometria variable de cara als pressupostos que voldria aprovar al mes d'octubre. Encara que tant ERC com Ciutadans hagin advertit el PSOE que és "incompatible" anar de la mà de les dues formacions per fer prosperar els comptes, Montero ha insistit que l'important són les propostes que es posen sobre la taula i que "no és moment ni de matisos ni de vetos creuats" entre partits.Aquest dimarts, el partit taronja ha deixat caure que podria avenir-se a aprovar els comptes si aquests es pacten amb els agents socials. El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, per la seva banda, ha advertit Sánchez que haurà d'escollir si vol anar de la mà de Ciutadans o dels republicans."La nostra voluntat és seguir parlant amb els que van fer possible la investidura, però el moment obliga a obrir al conjunt de les formacions la negociació", ha defensat Montero, que ha apostat per aconseguir consensuar un mínim comú denominador per a la reconstrucció del país.​​​​​​

