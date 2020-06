La Generalitat preveu implantar aquesta setmana la «nova normalitat» a Catalunya

Catalunya entrarà aquesta setmana en l'anomenada "nova normalitat". Sempre i quan, això sí, el govern espanyol autoritzi el pas a fase 3 de Barcelona, les regions metropolitanes i Lleida que la Generalitat va demanar formalment ahir. Si l'Estat valida aquesta proposta, el Govern té previst que aquest estadi s'allargui durant només "unes hores o un dia", segons ha detallat la consellera de la Presidència, Meritxell Budó. Això vol dir que, si es compleixen els plans de l'executiu, l'administració catalana ja podria regular aspectes com la mobilitat i les mesures d'higiene."Fer-ho abans del cap de setmana ajuda a esponjar la sortida, ara que ve Sant Joan", ha apuntat Budó, en referència a la mobilitat, que ja estarà permesa entre totes les zones del país. L'estat d'alarma, tècnicament, no decau fins el dia 21, però les autonomies, quan entren en fase 3, poden decidir les mesures que adopten. "Encara estem en emergència sanitària", ha volgut apuntar la consellera, que ha insistit en la necessitat de mantenir la prudència perquè l'epidèmia no ha passat.El president de la Generalitat, Quim Torra, ja va anunciar diumenge que aquesta era la intenció de l'administració catalana durant la reunió de líders autonòmics amb Pedro Sánchez, tot i la confusió generada pel fet que la petició feta pública inclogués la data de dilluns. Només dos dies abans, divendres, el Govern havia descartat demanar el salt a la fase 3 -prèvia a l'anomenada "nova normalitat"- tot i les veus que ho reclamaven, com ara l'Ajuntament de Barcelona, i la sintonia que hi mostrava la conselleria de Salut, segons les fonts consultades per NacióDigital Veus del consistori de la capital catalana esgrimien que les dades analitzades permetien canviar de fase, però la falta de consens al Govern sobre la decisió va frustrar que es formalitzés la proposta al Ministeri de Sanitat. La resposta del govern espanyol davant la proposta exposada diumenge per Torra va ser deixar en mans dels experts la decisió.Durant la roda de premsa posterior a la reunió de la conferència de presidents, Sánchez va assegurar que el salt d'etapa es basa "en criteris epidemiològics", de manera que serien "els experts i les autoritats sanitàries" els encarregats de prendre qualsevol determinació. Si l'Estat aprova la mesura - el ministre de Sanitat, Salvador, Illa, ha dit que es decidirà dimecres -, tot Catalunya es trobarà en fase 3 i, per això, podrà decidir el marc en el qual es desenvoluparà la nova normalitat a Catalunya.​​​​​​

