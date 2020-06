L'Estat repartirà mig milió d'ordinadors amb connexió el pròxim curs

El govern espanyol ha anunciat que fins a 500.000 dispositius amb connexió a internet seran repartits entre els alumnes més vulnerables durant el curs 2020-2021. El Ministeri d'Educació ha explicat es mobilitzaran 260 milions d'euros per promoure la digitalització del sistema educatiu a través d'un programa batejat amb el nom Educa en digital.L'objectiu de la mesura anunciada és garantir que tots els alumnes puguin accedir als continguts educatius amb independència de l'estatus social i econòmic i familiar i, per tant, combatre l'escletxa digital que s'ha fet més evident durant el confinament amb el tancament de les escoles.Dels 260 milions que es mobilitzaran, 190 milions provindran de Red.es (184 procedents de fons Feder), i 70 milions de les comunitats autònomes que s'hi adhereixin. Els ordinadors i dispositius es lliuraran en règim de préstec a aquells alumnes que més ho necessitin."La pandèmia ha posat en evidència les necessitats del sistema educatiu espanyol", ha dit Celáa, que ha argumentat que encara que les escoles s'hagin "pogut arreglar" amb l'educació online també s'ha pogut comprovar les llacunes que queden per cobrir. A més del préstec d'ordinadors, també es treballarà en programes d'assistència al professorat i de formació per al desenvolupament de les seves competències digitals.

