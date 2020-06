La XCN avala l'Agència de la Natura, però veu «prioritari» crear un Departament de Medi Ambient

Tasques de neteja d'un bosc Foto: Diputació de Barcelona

La Xarxa per a la Conservació de la Natura (XCN) assegura que la creació de l'Agència de la Natura de Catalunya és clau per poder tenir "estructures per garantir la gestió efectiva" d'aquests entorns i fer front a la situació d'emergència climàtica actual. Tot i això, el president d'aquesta organització, Marc Vilahur, creu que el nou ens no és "substitutori" d'un Departament de Medi Ambient, el qual veu també "prioritari" de cara a poder fixar una "estratègia de país" envers aquesta problemàtica.Tot i això, considera que l'agència és una bona eina per donar "respostes àgils i efectives" a la conservació de la natura i afirma que la proposició de llei s'ha "desenvolupat amb garanties suficients i necessàries".Vilahur ha explicat en una roda de premsa virtual (vídeo, a sobre) que des de l'any 2010 no hi ha a Catalunya cap "estructura administrativa" que sigui capaç de fer front a la crisi ambiental "amb garanties", ja que, segons ha dit, l'eliminació del Departament de Medi Ambient s'ha traduït en una pèrdua de "competències efectives" per executar polítiques ambientals.A més, ha posat de manifest que el pressupost destinat a la conservació de la natura s'ha reduït en un 40% en els darrers anys, amb la qual cosa ha assegurat que la situació actual és "preocupant".El president de l'XCN ha dit que la proposició de llei que ha de permetre donar llum a l'Agència de la Natura sorgeix d'un "resultat de pacte i de compromís". Així, encara que el nou ens no reculli totes les seves "inicials pretensions", creu que se n'ha d'aprovar la seva creació pel fet d'haver-se arribat a un "consens" . A més, ha recordat que hi ha una majoria de grups parlamentaris de la cambra catalana que hi dona suport, a més d'actors del territori, el sector primari i el món rural. Tot i això, ha demanat que la nova agència sigui "propera al territori". Des de l'XCN han detallat que prop de 300 organitzacions i més de 2.500 persones donen suport al seu manifest , en el qual demanen reclamen l'aprovació urgent de l'Agència de la Natura -que s'ha de votar en el ple del Parlament d'aquest dimecres i dijous- per tal de poder complir amb els objectius ambientals que marquen diferents organismes nacionals i internacionals.L'organització compta amb 150 membres, entre els quals hi ha associacions de conservació de la natura i la biodiversitat, ajuntaments i entitats que representen al sector primari i el món local.

