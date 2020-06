El Govern es compromet a depurar responsabilitats als Mossos per les actituds «racistes»

La setmana passada va ser la sentència sobre Jordi Arasa, inspector dels Mossos d'Esquadra condemnat pel desallotjament del 15-M, i aquesta ha estat l'incident racista protagonitzat per uns agents fa un any i mig a Sant Feliu Sasserra (Bages). L'episodi ha generat de nou tensions entre Junts per Catalunya (JxCat) i ERC, que aquest matí ha emès un comunicat crític amb el cos i amb Interior. La consellera de la Presidència, Meritxell Budó, ha apuntat que els fets "danyen" la imatge del cos i s'ha compromès a "depurar responsabilitats" dins del cos, tot i que siguin actituds "minoritàries".La dirigent de JxCat -formació que ahir també va demanar canvis i responsabilitats pels fets en un comunicat del qual Interior en tenia coneixement previ- ha indicat que els fets no són propis d'una "policia democràtica". També ha aprofitat per criticar els incidents d'aquests últims dies a Premià de Mar, pels quals ja hi ha hagut dues persones detingudes. "Serem inflexibles", ha apuntat davant dels atacs contra un pis de la localitat del Maresme en el qual hi viuen joves immigrants.ERC ha redoblat aquest matí la pressió sobre Buch pel cas de l'agressió racista per part de sis agents dels Mossos al Bages fa un any i mig . Els republicans consideren "insuficient" que la resposta hagi estat canviar-los de destí, al mateix temps que titllen d'"inadmissible" que no s'hagi pres cap mesura fins que l'actuació s'ha fet pública."El Departament d'Interior no pot mostrar cap tipus de connivència amb els responsables d'aquests comportaments, independentment de les conseqüències penals que aquests hagin d’enfrontar en un futur", ha assegurat el partit a través d'un comunicat. És per aquest motiu que reclamen al conseller Buch que faci "canvis estructurals" al cos per evitar un tipus d'accions que, alerten, no són de caràcter "aïllat"."La gestió dels comportaments racistes, xenòfobs o violents protagonitzats per agents del cos ens exigeixen una reflexió que ha d'anar més enllà dels episodis individuals", insisteixen els republicans. De fet, la formació ja va assenyalar Interior la setmana passada arran de la condemna a l'inspector Jordi Arasa pel desallotjament de plaça Catalunya durant el 15-M i que va ser ascendit poc abans d'haver estar condemnat per lesions. L'agent ha estat apartat de l'ordre públic però no del cos.El cap dels Mossos d'Esquadra, Eduard Sallent, ha enviat una carta a tots els agents del cos després que transcendís l'àudio de l'actuació al Bages." Sé que quan vau escoltar la gravació també vau sentir vergonya i indignació per una conducta que no ens representa i que atempta contra la professionalitat i la bona feina que fem cada dia", comença Sallent en la missiva avançada per la Ser, que lamenta que aquests casos "són aïllats" però "generen recel i desconfiança "dels ciutadans cap a la policia".

