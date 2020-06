Piqué se'n fot de la caverna: «Em vaig trencar la cara per Espanya; visca el rei!»

Gerard Piqué ha estat un dels protagonistes del dia als mitjans espanyols amb el titular que ell mateix volia enviar. Ho ha fet a través d'una entrevista a l'Esportiu en la qual repassa el Mundial de Sud-Àfrica que Espanya va guanyar el 2010.El central del Barça, doncs, ha deixat una frase irònica que la caverna espanyola s'ha afanyat a agafar: "Em vaig trencar la cara per Espanya. Visca el rei!". La ironia queda clara amb el comentari posterior: "Apa, ja tens el titular".El futbolista també deixa clar que guarda un gran record d'aquell Mundial: "Vaig guanyar el títol més gran que un pot aconseguir i vaig conèixer l'amor de la meva vida", explica, ja que durant la competició va iniciar la seva relació amb Shakira: "La vaig conèixer abans del Mundial i li vaig dir que ens tornaríem a veure a la final". I així va ser.Per Piqué, la competició "va ser una gran festa, m'ho vaig passar de collons". Aquest, diu, és un dels secrets d'aquell equip, en el qual destaca que "no teníem una gran estrella". "Aquella selecció és el millor exemple que per sobre d'un crac sempre hi ha l'equip", conclou.

