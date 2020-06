El regidor del PSC de l'Hospitalet que va denunciar frau dimiteix per la «inacció» del govern municipal

El fins ara regidor d'Educació de l'Hospitalet de Llobregat, Jaume Graells, ha presentat la seva dimissió com a tinent d'alcalde de la ciutat per la "inacció" del govern municipal davant les presumptes irregularitats econòmiques al Consell Esportiu que ell mateix va denunciar a la policia , segons va avançar. Graells ha comunicat a l'alcaldessa, Núria Marín, que renuncia a les responsabilitats a l'executiu local "fins que no s'esclareixin els fets i es depurin responsabilitats".El regidor es mostra "perplex" després que el PSC anunciés que no apartaria els regidors investigats fins que no s'obri judici oral : "Hem d’esperar que un jutge ens digui si hem fet les coses bé? Més enllà del que determini la justícia el propi partit ha de reaccionar amb celeritat".Graells recorda que va comunicar a Marín les presumptes irregularitats al Consell Esportiu el 4 de febrer i que en cap moment s'ha actuat amb fermesa. "En tot aquest procés m'he sentit profundament sol i amb molt poc suport institucional i del meu partit". Tot i haver denunciat els fets, el regidor assegura que "ningú del govern municipal, ni del partit" s'ha posat en contacte amb ell per contrastar la seva opinió al respecte."Considero que hi ha indicis suficients que evidencien l’existència de greus irregularitats que més enllà del que determini la justícia, políticament i èticament resulten inadmissibles. Les evidències són palmàries. I ningú fa res de moment", assegura Graells, que assenyala a dos companys de govern, Cris Plaza i Cristian Alcázar, com a principals responsables de la gestió al Consell Esportiu.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor